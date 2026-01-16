台積電大漲45元、台股邁向32K 金寶南亞帶頭衝 日本ETF新兵開募

台積電董事長魏哲家在15日法說會中表示，2026年將是營收強勁的一年，有信心成長近三成。（圖／達志／美聯社）

在台積電法說會利多消息的激勵，券商推薦「強力買進」，16日大漲45元目前最高來到1,735元；台股跟漲最高31,339.39點，漲逾528點，目前來到31,273.46點、漲462.88點、漲幅1.50%；金寶成交繼續出大量逾26萬張；南亞緊跟在後23萬張；台玻漲停近19萬張。

ETF部分則由國泰永續高股息（00878）衝第一，股價來到22.64元、漲0.24元、漲幅達1.07%、成交量5萬張：群益台灣精選高息（00919）則是來到23.49元、漲0.14元、漲幅0.60%、成交量超過4萬張。主動統一台股增長（00981A）來到17.04元、漲0.09元、漲幅達0.53%、成交量達4萬張。

海外型ETF則為中信日本商社（00955）成交量超過1萬張有所表現，股價來到14.59元、漲0.09元、漲幅達0.62%。

聚焦在日本不動產的國泰日本不動產（009817）則將於下周一19日至21日圍期3天募集，發行價10元，為國內首檔鎖定日本不動產的連結式架構ETF，標的基金為日本大和資產管理所發行的iFreeETF東証REIT指數（1488.JP），追蹤東証REIT總報酬指數，涵蓋日本多種類型核心資產。

前十大持股包含日本建築基金、日本不動產投資公司、日本大都會基金投資公司等，旗下資產橫跨六本木之丘、Bic Camera立川店、永旺 AEON、等台灣民眾熟悉的地標性建築。

國泰基金經理人游凱卉指出，當前日本經濟面呈正向循環，觀光熱潮推升商圈租金、企業回流帶動辦公需求，J-REITs評價面具吸引力，整體環境匯聚成為切入日本房市的良好時機。

