台積電大漲50元 記憶體全爆衝 台股報復反彈613點





台股今（25）日早盤指數挑空開高挑戰10日線，來到27117點，上漲613點，漲幅2.31%，加權估量5200億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到254.68點，漲4.39點，漲幅1.72%。

電子權值股部分，台積電（2330）早盤來到1425元，上漲50元，漲幅3.64%，鴻海（2317）早盤來到225元，上漲5元，漲幅2.27%，聯發科（2454）早盤則來到1205元，上漲55元，漲幅4.34%。

記憶體全爆衝！華邦電早盤來到58.6元，漲幅7.14%，南亞科來到153元，漲幅逾7%，旺宏、力積電也有逾5%的漲幅，群聯開盤即跳空漲停來到1160元。

廣告 廣告

（封面圖／東森新聞）

更多東森財經新聞報導



台股尾盤「被砍90點」！ 7130億爆今年最大量 原因找到了

台股開高反彈262點 估量4200億 挑戰5日線

台股狂瀉近千點失守季線 國安基金操盤手說話了