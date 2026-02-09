台積電大漲55元 台股開盤強彈大漲883點

論壇中心／綜合報導日本三大被動元件廠村田製作所、TDK、京瓷2月紛紛調漲售價，並上修2026年財測，顯示產業供不應求態勢延續。資深分析師陳建全在《財經週日趴》表示，台廠被動元件族群值得關注，其中一檔電感股12月營收創歷史新高，本益比僅15倍，更握有一筆投資部位帳面獲利高達25億元，是被低估的投資標的。陳建全指出，日本身為全球被動元件最大生產國，村田製作所調高財測3.4%，TDK更大幅調高14%，反映產業今年仍供不應求。他分析，被動元件不像DRAM有現貨價格，而是直接與廠商議價，且擴廠不易，漲價效應將持續發酵。從台廠被動元件族群來看，陳建全點名臺慶科，該公司主攻電源電感，營收占比達62.1%，競爭對手台達電股價已破千元。臺慶科12月營收創歷史新高，前三季EPS達7.84元，本益比僅15倍，營收年增20.3%，股價卻僅在140-150元區間，相對被低估。陳建全進一步透露，臺慶科2023年以每股58元收購鈺邦28%股權共2.5萬張，如今鈺邦股價已漲至150-160元，這筆投資帳面獲利約25億元。加上公司今年AI與車用營收比例調整，AI占比提升，基本面、趨勢面兼具，是符合「一鳥在手、勝過二鳥在

民視財經網 ・ 1 天前 ・ 發表留言