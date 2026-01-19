台積電大舉赴美投資，會不會傷到台灣「矽盾」？美國學者：那是至少2050年以後的事

「台積電的美國時刻已然來臨。」 《華爾街日報》​

在美國商務部公布「台美貿易協議」後，台灣心心念念的降低關稅終於成真，還附帶232關稅的豁免條款，但台積電繼續加碼投資的交換條件，也讓人擔憂「掏空台灣」、「矽盾消失」的副作用。不過《華爾街日報》指出，台積電正在規劃「超越台灣疆界的未來藍圖」，並且基於商業與地緣政治考量，決意在美國大展拳腳。或許這麼說，台積電的加碼赴美設廠，不全然是美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）對媒體邀功的「我拿『違反DEI條款』要求台積電」可以解釋。

《華爾街日報》指出，台積電多年來一直在探討突破台灣島嶼限制、拓展業務版圖的必要性​。一方面是希望更貼近輝達（Nvidia）和蘋果（Apple）等主要客戶；另一方面則是緩解中國威脅所引發的地緣政治風險。由此而言，身為「矽盾」確實是台灣之光，但也不能不承認，台灣的地緣位置確實也為台積電帶來巨大風險。因此《華爾街日報》認為，這次的台美貿易協議或與確實讓台灣與川普政府找到了實現上述目標的契機。

根據目前媒體披露的台積電設廠計劃，光是亞利桑那州的總廠區就有十餘座晶圓廠、兩座封裝廠，還有媒體點名新墨西哥州是下一波設廠的熱門地點。除了台積電已承諾投入的1,650億美元，這次公布的台美貿易協議還包括台灣承諾2500億美元的對美投資、2500億美元的信貸擔保，但目前不清楚台積電占多少比例。不過台積電並非只在美國設廠，除了眾所周知的德國、日本、中國之外，知情人士透露，該公司還計劃進軍阿拉伯聯合大公國，但由於阿聯酋與中國的密切關係，此舉很可能需要獲得美國批准。

更重要的是，在晶圓廠​的擴張與投資承諾背後，面對半導體產業的地緣政治格局，以及由AI熱潮所創造的空前契機，《華爾街日報》認為台積電或台灣政府的決策邏輯都經歷了深刻轉變。部分分析師認為，台積電可能將大量尖端製造業務移出台灣，甚至會改變「矽盾」理論——台積電（或者說台灣半導體產業）的重要性，將讓中國投鼠忌器——就算北京孤注一擲，美國與國際社會也將挺身保護台灣。​



經濟部長龔明鑫曾表示，台灣的晶片製造商需要「適度的全球佈局」，才能因應「來自本地市場的訂單」。但他也強調，台灣仍將是晶片生產的核心樞紐。不過盧特尼克認為，台灣的安全並非取決於其晶圓廠，而是仰賴美國的善意。他上週四在CNBC的專訪中表示：「我們的總統（川普）是守護他們國家（台灣）的關鍵，因此他們需要取悅他。」

喬治城大學安全與新興技術研究中心的研究員山姆·布雷斯尼克（Sam Bresnick）就悲觀認為：「矽盾構想正從多個層面瓦解，人們必須重新審視台積電這個變數。」不過《華爾街日報》指出，台積電赴美投資其實規劃多年，為防範戰事爆發與地震等因素的干擾，台積電高層多年來持續物色新廠址。早在2019年夏季，台積電曾赴美考察紐約、德州、亞利桑那州及華盛頓州是否適合設廠。​

《華爾街日報》也注意到，台灣不乏批評賴清德政府的聲音，他們認為賴政府放任美國奪走台積電的產能，甚至已經傷害到台灣的安全。中國政府更抨擊賴清德是「賣台專家」，指責他將重要技術當成「貢品」獻給美國。不過也有分析師對「矽盾理論」抱持懷疑態度，台積電並非台灣唯一的重要因素，中國的侵略也會擾亂全球最繁忙的航運走廊、加劇對日本與韓國的威脅。賴清德在去年的演說中也曾強調，​國際社會關注台灣是基於區域穩定考量，與台積電並無直接關聯。

此外，儘管台積電正在亞利桑那州執行擴廠計畫，事實上也面臨諸多挑戰，包括水資源短缺以及缺乏具備合適技術專長的工人。台灣智庫「科技、民主與社會研究中心」執行長張智程指出，台灣擁有經驗豐富的高級人才庫與製造生態系統，在半導體製造領域的領先地位幾乎不可能被美國取代，在美國製造最先進的晶片將「極其昂貴且效率低下」。台積電執行長魏哲家也說，台積電只會將在台灣運用的尖端製程技術導入亞利桑那、回應客戶需求。在技術部署完成時，台積電在台灣也將採用新一代製程技術。

由於工廠投產的時程漫長、加上台積電在台灣也在持續擴張，多數先進生產、設計與研發業務至少將維持在台灣運作數年。威斯康辛大學麥迪遜分校AI計畫負責人馬特·塞茨（Matt Seitz）就認為：「要達到『在台灣之外建立可靠製造能力』的階段，至少需要2030或2035年。若要真正具備承受台灣重大衝擊而不引發全球嚴重短缺的能力，恐怕要等到本世紀中葉、甚至更晚。」

