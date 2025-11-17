台積電太慢？馬斯克急施壓 驚曝「特斯拉恐遭淘汰」

人工智慧技術更迭快速，科技巨頭面臨前所未有的壓力，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）近日表示，隨著人工智慧技術的迅速演變，科技巨頭正面臨前所未有的壓力，雖然半導體製造的合作夥伴以閃電般速度生產，但仍無法趕上特斯拉的需求。馬斯克敦促台積電與三星加快速度，生產特斯拉的人工智慧晶片。

特斯拉執行長馬斯克。（圖/美聯社）

財經媒體Benzinga報導，馬斯克在與知名投資人Ron Baron的線上對談中指出，即使半導體製造的合作夥伴以閃電般速度生產，但生產速度似乎不夠快，儘管他尊敬台積電與三星，但他強調，生產的速度仍需加快。

廣告 廣告

馬斯克提到，當自己問他們興建一座晶圓廠需要多久時間，所得到答案是需要五年才能開始量產，這讓他感到焦慮，因為以規劃的週期表來看，比較接近一至兩年，如果到第三年，就是無止盡的漫長等待。

馬斯克表示，儘管他尊敬台積電與三星，但他強調，生產的速度仍需加快。（圖/資料照）

在此背景下，馬斯克甚至考慮自建晶圓廠，但市場對此並不看好。輝達執行長黃仁勳也表示，興建先進晶圓廠並非易事，涉及複雜的科學與工程技術，這正是台積電多年來的核心優勢。

特斯拉即將推出的AI5和AI6晶片將由三星與台積電共同生產。馬斯克表示，由不同晶圓廠生產的晶片可能有些許差異，但特斯拉的軟體將能在這兩種版本的晶片上運作。AI5的效能估計能比目前的AI4晶片提升40倍，AI6的效能將再增加一倍。

延伸閱讀

台股反彈！早盤回升超過270點 台積電觸及1450元

沈伯洋控大陸收買台灣網紅統戰 介文汲批：狗急跳牆

韓國瑜嗆「打斷台灣安全3隻腳」 賴清德轟：別替侵略者找藉口