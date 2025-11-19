台積電失守1400元關卡 台股終場跌176點
[NOWnews今日新聞] 美國股市週二賣壓持續不止，科技股遭到提款，其中費半指數下跌逾2%，拖累台北股市今（19）日開盤下跌47.84點、來到26708.28點，雖然早盤一度站回盤上，但仍止不住調節壓力，尾盤更是遇到台指期結算的賣壓，終場下跌176點或0.66%，收在今日最低點26580.12點，成交量為4943.38億元。
中小型股賣壓相對重一些，櫃買指數開盤下跌0.36點、來到249.7點，終場下跌3.36點或1.34%，收在246.7點，成交量為1030.57億元。今日個股成交量排行榜前五名為：力積電、華邦電、南亞科、南亞、旺宏；個股成交值排行榜前五名為：台積電、南亞科、力積電、鴻海、華邦電。
權值股全數走低，權王台積電以1400元盤下開出，早盤一度翻紅來到1415元，可惜隨後遇壓走低，最後一盤爆出4122張賣單，終場下跌10元或0.71%，收在1395元，失守1400元整數關卡，拖累大盤指數就有81點；鴻海全日都在盤下震盪，終場下跌1元或0.43%，收在229元。
電子股同步走低，記憶體族群再度走弱，不過相較於昨日跌幅有呈現趨緩，旺宏、華邦電下跌逾3%，南亞科則是下跌不到1%；不過模組廠卻賣壓不止，商丞被打到跌停價12.35元，群聯、宇瞻下跌逾6%，威剛下跌逾5%，品安下跌逾4%，宜鼎、廣穎、十銓下跌逾3%。
PCB族群也持續走弱，佳總被打到跌停價6.86元，景碩下跌逾7%，榮科下跌逾6%，德宏、柏承、富喬、欣興、南電下跌逾5%，尖點下跌逾4%，銘旺科下跌逾3%。
半導體族群也是提款方向，菱生、華泰下跌逾6%，力成下跌逾4%，印能科技、旺宏、華邦電、典範下跌逾3%，力旺、M31、日月光投控、台星科、光罩下跌逾2%。
傳產股則是由塑化股領跌，南亞下跌逾6%，台聚、華夏、聯成下跌逾4%，中石化、中化、台塑下跌逾3%，台苯、台達化、勝悅-KY、亞聚下跌逾2%。
不過卻是有先行反彈的族群，為反映今年以來貴金屬價格漲勢，近期中國被動元件龍頭風華高科發出漲價通知，蜜望實（8043）為這一波被動元件族群漲勢領頭羊，盤中一度攻上漲停板，不過終場漲福收斂至3%，帶動同族群個股走強，光頡、金山電攻上漲停板，天仁科技上漲逾7%，信昌電、鈺鎧上漲逾6%，千如上漲逾5%，天正國際、臺慶科上漲逾4%。
生技股也成為資金避風港，康霈*攻上漲停價134.5元，浩鼎上漲逾5%，易威、世紀*上漲逾3%，慶永生技、華安、合一上漲逾3%。
