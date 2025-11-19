台積電失守1400元！他指「甜甜價」等這一天

▲台積電19日尾盤失守1400元大關。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 台積電今（19）日尾盤跌破1400元，終場收在全日最低點1395元，市場再次討論是否出現「甜甜價」，投資人最在意「該進場了嗎」？

統一投顧董事長黎方國認為，台積電回檔主因仍是市場對「AI 是否出現泡沫」的疑慮，使AI族群整體承壓。他強調，接下來最關鍵的是輝達20日凌晨即將公布的財報，以及執行長黃仁勳的談話內容，將左右市場對AI的信心，也會牽動台積電的下一步。

黎方國分析過去輝達公布財報前後的慣性，常有利多出盡，但這次因為輝達股價在財報前已先修正，不太一樣。他認為，這反而更有機會讓利多真正反應在股價上，市場之前對AI的擔心也有望因此緩解。

在股價走勢上，他預估台積電短線會在1400元上下震盪整理。但展望中長線，基本面仍穩健，他預測今年每股純益約65至70元，明年可望上看80至90元，2027年則挑戰100元，因此明年股價依然可望挑戰2000元大關。

他進一步指出，台積電的下一個重要催化劑將落在2026年1月法說會，屆時公司會公布明年第一季、全年的展望，若釋出樂觀訊息，有機會成為台積電啟動新一波攻勢的關鍵時點。至於行情是否會在2025年底提前啟動，他認為，「也不是不可能。」

