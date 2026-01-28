台積電奪冠！全球前50名非美科技公司出爐 台灣上榜名單曝光
財經中心／陳慈鈴報導
外媒近日公布全球排名前50的非美國科技公司，台灣一共有10家企業上榜，其中第1名正是「護國神山」台積電（2330），成功打敗騰訊、三星電子位列榜首。
《Analytics Insight》指出，全球科技格局遠不止矽谷一隅，眾多創新巨頭正推動亞洲、歐洲及其他各大洲的數位轉型。從台灣的半導體巨頭到歐洲的軟體領導企業，再到亞洲的消費性電子產品製造商，這些公司正在塑造運算、連接和消費電子的未來。入榜的公司將尖端創新與戰略遠見相結合，推動著從人工智慧、雲端運算到智慧製造，以及永續能源解決方案等各個領域的發展。
全球非美科技公司前10名
前10名分別是台積電（TSMC）、騰訊（Tencent）、三星電子（Samsung）、阿里巴巴（Alibaba）、艾司摩爾（ASML）、思愛普（SAP SE）、SK海力士（SK Hynix）、Shopify、廣達電腦（Quanta Computer）、Sony。
台積電奪冠
至於台積電為何能夠奪冠？《Analytics Insight》指出，台積電作為主要且領先的專業晶圓代工廠，備受矚目。半導體該公司在全球引領產業發展。其創新持續源自於先進製程技術和設計賦能解決方案的運用。公司業務遍及全球，擁有龐大的客戶和合作夥伴生態系統，致力於永續製造實踐、卓越技術和負責任的商業行為，以促進半導體產業的未來發展。
台灣10家企業上榜
值得注意的是，台灣本次一共有10家企業上榜，包括第1名的台積電、第9名的廣達電腦、第14名的鴻海（Foxconn）、第16名的佳世達（Qisda Corporation）、第22名的台達電（Delta Electronics）、第24名的和碩（PEGATRON Corporation）、第29名宏碁（Acer）、第30名華碩（ASUS）、第32名的聯發科（MediaTek）、第39名的日月光（ASE Group）。
