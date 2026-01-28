台積電奪冠！全球50大非美國科技公司排名出爐 台灣10家大廠上榜

​全球科技業迅速擴張，不只侷限在矽谷，創新科技巨頭正推動亞洲、歐洲及其他各大洲的數位轉型。外媒​《Analytics Insight》近期公布2026年全球50大非美國科技企業排行榜，台灣半導體龍頭台積電穩坐榜首，此外還有9家台灣企業擠進前50強。



​《Analytics Insight》公布2026年全球50大非美國科技企業排行榜，台灣半導體大廠台積電（TSMC）奪下榜首。文中提到，台積電在半導體晶片上不斷創新，這與其先進的製程技術有關，台積電的業務遍及全球，擁有龐大的客戶和合作夥伴，對半導體產業的未來發展是不可或缺的重要角色。

排行榜上緊追在台積電之後的第2至5名，分別由中國科技巨頭騰訊、南韓電子大廠三星、電商龍頭阿里巴巴及荷蘭半導體設備商ASML拿下。第6至10名則包括德國軟體公司思愛普、南韓記憶體大廠SK海力士、加拿大電商平台Shopify、台灣筆電代工廠廣達電腦及日本消費電子品牌Sony。



值得留意的是，這50大非美國科技企業中有10家台灣企業上榜，除了第1名的台積電，還包括第9名的廣達電腦、第15名的鴻海、第16名的佳世達、第22名的台達電、第24名的和碩、第29名的宏碁、第30名的華碩、第32名的聯發科和第39名的日月光。



