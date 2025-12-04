台積電好威！ 外媒封2026「唯一該持有股票」

外媒點名台積電，為2026年唯一需持有的AI概念股。

人工智慧（AI）基礎設施支出預計明年再次飆升，外媒The Motley Fool點名，台積電將是這波趨勢中的最大贏家，分析認為2026年投資人唯一需要持有的股票就是台積電。

報導指出，儘管外界擔心可能出現AI泡沫，人工智慧股票最近承壓，但不可否認的是，AI技術正在各個行業中廣泛使用。從工廠機器人到自動化廣告活動，從供應鏈管理到醫療保健，人工智慧正以正面方式影響許多行業。

正因如此，大型科技公司、新型雲端公司以及像OpenAI這樣的人工智慧專家，都在大力投資基礎設施，以滿足日益增長的人工智慧應用需求。在此背景下，晶圓代工龍頭台積電為投資者提供了一條從人工智慧蓬勃發展中獲利的可靠途徑。

報導指出，台積電是全球最大的半導體代工廠，因此也是人工智慧資料中心晶片和運算硬體的首選製造商。市場研究公司Counterpoint Research指出，截至2025年第2季末，台積電在全球代工市場的佔有率高達71%，比去年同期成長了6個百分點，排名第二的三星市佔率僅有8％。台積電在晶圓代工市場的領先地位可歸功於其龐大的客戶群，因為這些客戶都由台積電來生產人工智慧晶片。

以台積電在AI晶片供應鏈中具有關鍵地位，AI市場預計在2026年維持強勁擴張，因此台積電股價仍有上行空間。