台積電好威！ 外媒封2026「唯一該持有股票」
人工智慧（AI）基礎設施支出預計明年再次飆升，外媒The Motley Fool點名，台積電將是這波趨勢中的最大贏家，分析認為2026年投資人唯一需要持有的股票就是台積電。
報導指出，儘管外界擔心可能出現AI泡沫，人工智慧股票最近承壓，但不可否認的是，AI技術正在各個行業中廣泛使用。從工廠機器人到自動化廣告活動，從供應鏈管理到醫療保健，人工智慧正以正面方式影響許多行業。
正因如此，大型科技公司、新型雲端公司以及像OpenAI這樣的人工智慧專家，都在大力投資基礎設施，以滿足日益增長的人工智慧應用需求。在此背景下，晶圓代工龍頭台積電為投資者提供了一條從人工智慧蓬勃發展中獲利的可靠途徑。
報導指出，台積電是全球最大的半導體代工廠，因此也是人工智慧資料中心晶片和運算硬體的首選製造商。市場研究公司Counterpoint Research指出，截至2025年第2季末，台積電在全球代工市場的佔有率高達71%，比去年同期成長了6個百分點，排名第二的三星市佔率僅有8％。台積電在晶圓代工市場的領先地位可歸功於其龐大的客戶群，因為這些客戶都由台積電來生產人工智慧晶片。
以台積電在AI晶片供應鏈中具有關鍵地位，AI市場預計在2026年維持強勁擴張，因此台積電股價仍有上行空間。
其他人也在看
超級電腦沈迷看貓片？ Google 1.6萬核心實驗引爆AI革命
在 ChatGPT 能幫我們寫程式、Midjourney 能畫出絕美圖畫的今天，我們很難想像，僅僅十多年前，人工智慧其實連分辨一隻貓和一隻狗都非常困難。這一切的轉捩點發生在 2012 年，Google 做了一場在當時看來既瘋狂又燒錢的實驗：他們動用了足以模擬小型大腦的超級算力，讓電腦連續看了三天的 YouTube 影片。這場看似「不務正業」的測試，最終不僅讓電腦學會了認貓，更成為引爆現代 AI 革命的奇點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
影/曾獲馬斯克關注！陸朱雀三號發射入軌 一級火箭回收失敗
備受矚目的大陸朱雀三號運載火箭於今（3）日在東風商業航天創新試驗區發射升空。陸媒報導，火箭二級進入預定軌道，但同步進行的火箭一級回收驗證過程中發生異常燃燒，未能在回收場實現軟著陸，回收試驗宣告失敗，具體原因正在分析排查。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
為什麼「恐懼」能保護自己？心理專家：你會害怕，才能妥善面對危險
膽小究竟是先天形成的，還是後天養成的呢？心理諮詢家賈寧於《你為什麼一直在害怕？》一書中探討恐懼的根源，指出多數的恐懼只是虛張聲勢，主要是我們內心的擔憂在作祟，並非真實存在的威脅。透過揭開恐懼的本質，幫助讀者戰勝心中的恐懼，成為更好的自己。以下為原書摘文：優活健康網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
雲林AI智慧農業落地校園 打造次世代農業人才培育基地
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府為因應氣候變遷與農業高齡化挑戰，率先推動AI智慧農業走進校園，在土庫互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
南科管理局攜手經濟部園管局及屏東縣政府辦論壇 促進火箭與衛星產業合作契機
為探索南臺灣發展太空科技產業的潛力與方向，國家科學及技術委員會南部科學園區管理局與經濟部產業園區管理局及屏東縣政府3日舉辦「火箭與衛星產業發展論壇」，聚焦火箭關鍵系統、衛星酬載研發與南臺灣太空產業發展等議題，吸引產官學研多方代表出席，共同思考太空產業未來合作契機。國家太空中心處長廖榮皇於論壇中分享國家太空中心推動「通訊衛星製造產業化平台」進展，強調透過太空環境測試、系統整合服務與產業輔導，可協助國內企業加速產品驗證及商轉；陽明交大魏世昕助理教授以多年火箭發射任務經驗，解析屏東火箭發射場對臺灣自研火箭能力提升的重要性；張量科技張永承營運長則以張量科技姿態控制系統成功進軍國際市場為例，分享臺灣太空新創在國際合作及測試認證方面的關鍵心得。經濟部產業園區管理局專門委員曾世杰表示， ...台灣新生報 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
推動AI智慧農業 雲林打造智慧農業校園基地
因應氣候變遷衝擊及農業人口逐年下降、高齡化等挑戰，雲林縣政府農業處以「AI智慧科技引領農業未來」為核心調適策略，積極推動智慧農業技術普及與教育扎根。縣府透過複製智慧農場經驗，將環境感測（IoT）、自動化栽培、智能監控與節水灌溉等技術導入校園與示範場域，讓農業科技從專業場域擴散至教育現場，期望讓下一代更早接觸科技農業並培養跨域能力。此次計畫特別邀請縣府輔導112至113年智慧農業創新事業補助案場—古坑智農劉允存，分享其自行研發建置的「自動節水灌溉系統」，並結合新湖合作農場「魚菜共生獨立盆水耕模式」的推廣經驗。雙方技術整合後成功打造「潮汐式水耕灌溉系統」，可依照作物生長需求自動調整水位、溶氧及養分供應，提升栽培效率並降低人力負擔，是雲林在地創新智慧農業的重要示範成果。此套系統目前已導入土庫鎮越港國小智慧教育中心，成為雲林縣智慧農業校園示範基地，未來將作為全縣國中小師生的智慧農業教學及參訪據點。農業處表示，透過建立可觀察、可操作、可學習的智慧農業場域，不僅讓學生了解物聯網、AI運算在農業中的應用，也為雲林培養未來科技農業人才，強化縣內農業創新發展基礎。縣府農業處表示，114年12月1日在新湖台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
大江基因首度推出兩大創新方案
【記者柯安聰台北報導】大江基因（6879）首度推出創新方案「GLP-1適性基因檢測」及「CRO功能性評估服務」。透過精準基因分析與細胞科學驗證，大江基因協助醫療與生技產業快速導入精準評估與產品開發科學...自立晚報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
曾與Kobe和歐尼爾聯手 湖人前中鋒坎貝爾逝世
（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）體育頻道ESPN今天報導，美國職籃NBA洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾（Elden Campbell）昨天逝世，享年57歲。坎貝爾曾於上世紀90年代為湖人效力，期間與歐尼爾和布萊恩等前湖人球星並肩作戰。中央社 ・ 7 小時前 ・ 11
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 19 小時前 ・ 801
賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了
日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她今（3）日在參議院全體會議上強調，日本政府自1972年《日中共同聲明》以來，「理解並尊重」中國大陸方面主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。消息一出，引發粉專酸爆總統賴清德被打臉：「日料白吃了」。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 392
新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市府地下停車場，竟然變成公務員的約會甚至發生性關係免費摩鐵嗎！？市府某局處的兩名已婚的男公務員及女約僱人員，爆出長達10年不倫戀，而且5、6年都躲在地下停車場轎車內偷約會，甚至多次發生關係！直到去年兩人關係生變，女方一怒之下對男方提告性侵，整起事件才曝光。平日下午，新北市府專用的地下停車場，公務車進進出出，員警忙著指揮，作為新北市的門面，維安當然是滴水不漏，但現在爆出市府的兩名公務員，把地下停車場當成摩鐵，天天約會。民視記者馬聖傑：「這兩名已婚的公務員，從2014年開始發展出不倫戀，兩人多次利用午休時間，在地下停車場共進午餐順便約會，沒想到最後兩人感情生變，女方指控男方性侵整起事件才曝光。」新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）即便是午休，也是上班時間，公共空間這麼做，眾目睽睽下，難道都不怕被發現嗎？據了解，這兩人過去任職同單位，逐漸熟識，5、6年前，男方開始以談公事為由，邀女方前往地下停車場，到他的轎車內共進午餐，並開始交往，多次在地下停車場發生關係！兩人分手後，女方認為被對方性侵告上法院！檢方調查後大翻盤，發現雙方頻繁在車上發生關係至少超過5年，兩人幾乎每個上班日的中午，都會到市府停車場車上見面，認定男方並沒有違反女方意願，以犯罪嫌疑不足作出不起訴處分。新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）民眾：「違背善良習俗那確實是有點誇張，不顧及公共（空間）的底線。」民眾：「蠻誇張的如果是他們上班時間，這樣子不太好。」負責停車場管理的秘書處說，平常巡檢只針對車輛是否按規定停放，兩人行為屬於私領域部分，秘書處並不知情，未來對於停車場將會加強巡檢。市府停車場淪為公務員約會場所，話題勁爆，也真的讓民眾大開眼界。原文出處：新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清 更多民視新聞報導逾40萬元債務喬不攏 汽車美容店大亂鬥警逮7人爸爸走了沒錢葬 75歲男險被女網友騙1萬元台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機 辯「無法控制身體」下場曝民視影音 ・ 14 小時前 ・ 54
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 1
蘇貞昌站台邱議瑩不得了！吳子嘉驚：民進黨要分裂了
民進黨高雄市長初選戰況白熱化，立委邱議瑩舉辦首場大型造勢活動，現場湧入5萬名支持者。前總統陳水扁力薦邱議瑩為最強母雞，前行政院長蘇貞昌更親自現身站台。對此，資深媒體人吳子嘉在網路節目中直言，蘇貞昌出面站台的舉動，象徵民進黨內部分裂的開端。中天新聞網 ・ 49 分鐘前 ・ 18
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 131
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 3
女兒妮妮疑遭霸凌！「那對夫妻」Kim出手不忍了：會陪她一起面對
人氣網紅夫妻檔「那對夫妻」Nico與Kim以幽默、真實不做作的家庭日常深受粉絲喜愛，經常在社群分享與一雙子女的甜蜜互動，累積大批忠實觀眾。3日Kim在臉書貼出與11歲女兒妮妮的溫馨合照，看似日常紀錄，文中卻吐露近期家中面臨的「學校問題」，讓不少家長粉絲深感共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 4
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 34
少了重要的人！小S崩潰 聽見大S「天上喊話」：還是要一起看煙火
台北101跨年煙火，邀請小S（徐熙娣）擔任旁白驚喜獻聲，101董事長賈永婕今（3）日透露，小S在錄音間一邊哭、一邊握拳頭，用力一個字一個字把旁白錄完，讓她看了十分不捨。這也是小S自今年2月痛失姊姊大S後，首次接下跨年相關工作，格外沉重又充滿意義。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 24
保溫耳罩準備好！越晚越冷「急凍14度」 雨彈連炸3天
中央氣象署今（3）日上午發布陸上強風特報，受東北風偏強影響，提醒今日上午至明（4）日晚上16縣市局部地區，有平均風力達6級以上或陣風8級以上的機率，民眾外出需特別注意。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 4
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 120