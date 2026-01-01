台積電如何避免變「美積電」？柯文哲：以「一原則」思考問題就解決了

民眾黨前主席柯文哲今（1）日在個人YT發布土城十講第四講《把事情做到對》，他分享自己去年在獄中度過的一年，期間讀了《張忠謀自傳》，書中讓他印象最深刻的一句話是「簡單的字句，真實的感情。」柯文哲說，理工人講話不要拐彎抹角，只要簡單、真誠，都能聽得懂。他也表示，如果在政治場合聽政治人物講半天都聽不懂，那通常是因為講的人自己也搞不清楚在說什麼。

柯文哲指出，張忠謀54歲籌劃台積電、56歲上任董事長，然後從56歲幹到87歲才退休，他當台積電的董事長前後，雖然中間有一段時間是退到第二線，但他可以說是主導整個台積電的發展達31年之久，87歲才退休，即使退休以後還是台灣最重要的財經人士。

柯文哲在書上特別寫了一段：「下台後還可以重打江山，從54歲一路做到87歲，這除了意志力跟腦袋要夠好，當然身體也要夠好。」所以留得青山在，不怕沒材燒，如果想要幹到80幾歲，從現在就要鍛鍊身體。

台積電創辦人張忠謀從56歲幹到87歲才退休。（資料照，柯承惠攝）

台積電會變「美積電」？柯文哲：是台美談判重要的題目

談到如果美國有一天想把台積電搬到美國，台灣政府態度會是怎樣，柯文哲指出，其實在地緣政治上，美國不太可能允許全世界90%的高階晶片都在台灣生產，因為這樣一旦台海發生問題，全世界幾乎科技產業全部停擺。對美國來講，一定要解決這個問題，可是台灣如果讓台積電變「美積電」，那我們也是完蛋了，所以這一條到底要怎麼處理？

柯文哲解釋，在兼顧全世界的安全條件之下，如何保存最大量的台積電產量，特別是研發能力在台灣，這是台灣政府要努力的。比方說台積電生產了1億片的晶片，可是真的要裝到飛彈上面，國防需要加一加恐怕就是幾萬片，意思就是說也許只有0.1%的晶片要用在國防，但是90%以上的晶片還是用在民生產業，所以終究成本還是最重要的考量。

柯文哲提到，過去在美中對抗的時候，美國一開始想的國家戰略是Decoupling（脫鉤），就是透過把它要的產業全部搬走，可是全部搬走以後，它發現這不符合成本，因為同樣的晶片在台灣生產會比在美國生產便宜很多，而且不是便宜5%，會超過30%、甚至40%。現在美國的戰略叫 De-risk（去風險），原則上還是要考量成本，所以最有效率的方式運作。

柯文哲總結表示，台積電有一部分產能要移到美國去，這個絕對符合全世界安全的需要，也就是說大部分的晶片還是在台灣生產，可是要裝在飛彈上面的晶片，不可能全部在台灣生產，不考慮經濟法則，而是以風險的原則來思考，這樣就問題就解決了。至於台積電會不會變成美積電，這恐怕是台灣政府跟美國政府之間談判一個很重要的題目。

