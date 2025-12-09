台積電子公司購得固定收益證券！總額達2970萬美元
台積電（2330）今（9）日晚間6點發布重大訊息，代旗下子公司 TSMC Global Ltd. 公告取得三檔固定收益證券，總投資金額達2970萬美元。
本次交易的主要標的為公司債，分別為以下三項：
證券代碼 40139LBP7，共購入 100,000 單位，每單位價格為 100 美元，總金額達 1,000 萬美元。
證券代碼 38141GWL4，共購入 100,000 單位，每單位價格為 99.32 美元，總金額達 990 萬美元。
證券代碼 38141GZK3，共購入 100,000 單位，每單位價格為 98.22 美元，總金額達 980 萬美元。
根據公告，本次交易的目的為固定收益投資，並非涉及處分利益或損失，且與交易標的公司之間並無任何關係人交易。
延伸閱讀
緯創營收年增194%創新高 超車廣達躍電子二哥
華邦電爆12萬張天量衝71.3元新高 記憶體4雄霸榜
0050資產規模衝破兆元大關 上市櫃公司總市值近百兆
其他人也在看
快訊／驚傳恐被微軟拋棄！美股開盤「這科技股」跌破7%
本週美股有重大事件，聯準會（Fed）12月利率會議即將登場，市場對於降息1碼看好。而今（8）日的較重大消息則有，大廠微軟原本和Marvell合作，如今傳出將把目光轉向博通，計畫與其一同合作打造AI晶片。今日美股開盤，微軟（MSFT）與博通（AVGO）雙走漲，Marvell（MRVL）則是一度跌破7％。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 2
記憶體撐場！華邦電收漲停登成交王 分析師揭更旺股：華東已見回不回
記憶體缺貨潮未歇，相關族群今（8）日表現亮眼，華邦電（2344）早盤一度大漲逾9%，終場收在漲停價67.9元，距離前高69.1元咫尺之遙，並以31萬張成交量高居台股冠軍。分析師表示，封測廠華東（8110）一早即攻上漲停，另有6.3萬排隊等買，由於已創下新高價，在前方萬里無雲之下，有望持續「見回不回」的向上攻堅。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 2
AI前景無限好！專家點名「這4檔」明年首季再漲3成 加碼分享操作手法
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於全球科技巨頭不斷投入AI領域，近兩年內幾乎所有AI供應鏈的股價表現都相當出色，而針對在現行高基期情況下選擇AI股的...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
超狂！緯創11月營收2806億元年增194% 寫歷史新高
超狂！代工大廠緯創（3231）AI伺服器出貨衝高，帶動11月合併營收達2,806.24億元，不僅較10月的1,850.62億元增長51.64%，也較去年同期大增194.64%，一口氣改寫歷史新高。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 17
才剛入選0056成分股！玉山金一度暴噴7.5％ 名師：漲勢還沒結束
擁有152萬受益人的元大高股息（0056）新增玉山金（2884）為成份股，推升玉山金股價一度上漲7.5%，專家表示，納入重量級ETF、升息循環、年底做夢行情三大利多激勵下，還有補漲空間，但投資人短線請不要追價。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
中經院：近7成已退休者因無多餘資金 未自主理財規劃
（中央社記者曾仁凱台北2025年12月9日電）富邦投信與中華經濟研究院連續第9年合作，今天共同發布「2025年國人安心樂活享退調查」，結果顯示台灣民眾不論已退休或未退休族群，已累積的退休金額與心中預期目標仍存在明顯落差。根據中經院調查，台灣已退休者，平均累積退休金約新台幣685萬元，但認為安心退休約需要1203萬元，存在約517萬元的缺口。其中有69.3%的已退休者尚未進行自主理財規劃，主因是「沒有多餘資金」。未退休族群落差更是突出，目前平均已累積退休金約322萬元，但預期約需1367萬元，缺口高達1048萬元。其中有52.2%的未退休族群表示將於3年內啟動退休理財規劃，顯示理財意識逐漸提升。中經院指出，隨著人口老化及社會保險財務壓力逐步加劇，民眾愈來愈意識到僅依賴政府退休金難以滿足退休生活需求，有愈來愈多台灣民眾開始透過金融市場尋求被動收入，以強化退休保障。中經院引述問卷調查結果，在已有投資規劃的未退休族群中，多以股票（53.9%）、ETF（39.4%）與儲蓄型保險（26.9%）作為主要工具；已退休族群則以股票（51.7%）、終身或定期壽險（22.8%）與醫療保險（22.2%）作為主中央社財經 ・ 9 小時前 ・ 11
ETF將大換血！ 謝金河：盯股價不如看「這關鍵」
5檔重量級台股ETF於本季同步公布成分股調整名單，吸引市場高度關注。元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）新增貿聯-KY、致茂、健策、南亞科四檔新成分；元大高股息（0056）則納入玉山金、長榮航太、台灣大等3檔個股。5檔ETF總規模高達1.83兆元，其成分股異動對個股股價與市值帶來明顯牽動。對此，專家表示追股價不如看「這關鍵」！EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 7
股匯脫鉤！新台幣升破31.2關卡 專家示警：升逾1角挑戰31字頭機率大
Fed 降息在即，台股今（9）日下跌逾百點，新台幣兌美元再度升破 31.2 元大關，盤中最高觸及 31.135 元，較昨日收盤價升值 6.7 分。外匯專家指出，後續走勢將取決於外資動向與美元強弱；若外資持續回流台股、美元因降息走弱，新台幣仍有機會維持強勢並進一步升值，挑戰 31 字頭機率大。Yahoo奇摩股市 ・ 11 小時前 ・ 7
第一檔不配息台股ETF來了！凱基009816 一萬元卡位台股前50大賺錢股票
凱基投信今（9）日推出全新台股 ETF，凱基台灣 TOP 50（009816）已於昨（8）日獲准募集，為目前市場第一檔「不配息」，凱基投信表示，009816所有股息強制滾入再投資，讓投資人長期累積複利收益。發行價 10 元，每年調整成分股 4 次，聚焦台股前 50 大龍頭，穩健參與成長紅利。Yahoo奇摩股市 ・ 9 小時前 ・ 1
7大妖股名單現身！AWS新金礦「挖不完」 散熱、機櫃全線噴出！
AI運算浪潮不只推升晶片龍頭業績，也全面引爆伺服器供應鏈的「新金礦」。根據美系外資最新報告，亞馬遜AWS下一代AI晶片「Trainium3」即將進入實質備貨階段，相關PCB（UBB）預計自2026年第二季起出貨，整體伺服器機櫃也將於第三季進入大量交貨期。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 1
鴻海收紅撐不住！台積電跌15元台股下挫121.18點 塑膠、紡織族群摔最慘
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／台北報導台股上市指數今（9）日以上漲60.26點開高後，不久便翻黑轉為走低，終場加權指數下跌121.18點，收28182.6點，跌幅0.43%，成...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 2
鴻海營收創高卻難漲...今震盪守230元大關 分析師曝原因
國際電子代工大廠鴻海（2317）上周五盤後公布11月營收成績，以8443億元、年增25%的成績寫下同期新高以及單月次高的新猷。不過鴻海今（8）日股價反倒呈現震盪格局，持續守在230元大關，雖然沒有跌破，不過也未見營收行情發酵，運達投顧分析師陳石輝指出，鴻海營收成績符合預期，因此難帶出量能，季線壓力壓頂，因此難有表現。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 10
台美利差收斂…央行警戒熱錢來襲！做好長期抗戰準備
市場預期美國聯準會十一日將延續降息，據悉，中央銀行內部已提前關注熱錢動向，準備好面對一場「長期抗戰」。隨著台美利差必然收...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
世紀、斐成最多4.5億元併購萬年清 盤中全亮燈歡慶入主行情
上曜集團（1316）旗下子公司世紀民生*（5314）與斐成開發（3313）昨日停牌並召開重訊記者會，宣布以每股33.525元公開收購工業廢水處理設備大廠萬年清（6624），萬年清、斐成今日雙雙鎖死漲停，世紀也一度在盤中閃燈同歡。Yahoo奇摩股市 ・ 11 小時前 ・ 1
華邦電爆12萬張天量衝71.3元新高 記憶體4雄霸榜
記憶體股近期強勢回歸，華邦電（2344）今（9）日開盤不到10分鐘爆逾12萬張大量衝至71.3元新天價，但隨後賣壓出籠，股價走低一度翻黑，回到平盤附近游走。旺宏（2337）、力積電（6770）與華東（8110）也都擠進成交排行前4強，記憶體族群交易熱度持續升溫。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 1
ABF訂單滿手！三大法人砸99億狂掃「它」近5萬張 高階T-Glass缺貨延燒、明年更吃緊
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點，據證交所盤後公布籌碼動向，上週三大法人合...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
神鬼闆娘坑基金／小環保公司假文件設圈套 國泰私募基金慘賠3.7億
知名金控旗下的私募基金驚傳遭詐騙。本刊接獲爆料指出，隸屬國泰投信的國泰永續私募股權基金（下稱國泰私募基金），投資持股高達74%的大鉦環保科技日前進行清算，讓該基金慘賠3.7億元。據爆料人士對本刊透露，國泰私募基金誤信大鉦經營團隊提供的造假資料，以每股80元高價從前老闆娘蔡雪李手中買下股權，入主卻發現不但無利可圖，還遭對方提高土地租金，最後只能認賠出場。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前 ・ 10
台股衝高國人加速繼承！遺產稅寫歷史新高
台股衝高破2萬8，國人資產增加，也加速繼承動作！住商機構觀察財政部數據，截至10月止，全台遺產稅收高達362.6億元，創1986年有統計以來歷史同期最高。其中台北市以156.4億元穩居全台龍頭，年增幅更高達25.8%；反觀中南部衰退，台南市減四成最多Yahoo奇摩股市 ・ 11 小時前 ・ 2
記憶體缺貨潮持續助燃！小兒捧逾17億搶進力積電 又砸破26億指名旺宏、華邦電
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導美國聯準會（Fed）年末會議即將來臨，市場投資人進入觀望狀態，加上美股週一收黑，影響台股今（9）日開高走低，終場加權指...FTNN新聞網 ・ 39 分鐘前 ・ 發起對話
今年最後一次 台積12／11除息 秒填息standby
晶圓代工龍頭台積電11日進行季度除息，為今年最後一次配息，每股所配發5元現金股利隸屬於今年第二季，預計2026年1月8日入袋，共計將發出1,296.66億元。外資圈人士說，台積電除息、秒填息機率仍高，不只支撐年底行情，更替台股2026年初做夢行情提供資金活水。工商時報 ・ 1 天前 ・ 1