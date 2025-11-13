台積電子公司TSMC Global加碼投資！砸2560萬美元購入兩檔公司債

台積電（2330)今（13）日17時51分宣布，旗下子公司TSMC Global Ltd.於11月13日取得兩檔固定收益證券，總投資金額達2560萬美元(約新台幣8.3億元)。

台積電。（圖/取自台積電網頁tsmc.com)

根據台積電發布的重大訊息内容，此次TSMC Global分別購入兩檔公司債，包括以每單位99.68美元購入15萬單位的172967LD1債券，總金額為1500萬美元；以及以每單位106.04美元購入10萬單位的61747YFH3債券，總金額為1060萬美元。

台積電表示，截至目前為止，TSMC Global對這兩檔債券的累積持有數量分別達到183.4萬單位及17.45萬單位，累積投資金額分別為1.827億美元及1830萬美元。

台積電強調，本次交易並非關係人交易，且與交易標的公司無關聯關係。所持有的債券目前無任何權利受限情形，如質押等狀況。

