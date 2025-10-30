台積電子公司TSMC Global增持美元債券！總投資額逾1.3億美元
台灣半導體製造龍頭台積電（2330）今（30）日傍晚6點21分發布重大訊息，宣布旗下子公司TSMC Global Ltd.近日增持多檔美元計價公司債，總投資金額達1.312億美元(約新台幣42億元)，作為固定收益投資布局。
根據公告，TSMC Global於10月27日至30日期間，陸續購入七檔美元債券，包括高盛集團(Goldman Sachs)、花旗集團(Citigroup)及美國銀行(Bank of America)等金融機構發行的債券。其中，對美國銀行發行的38141GYM0債券持有量最多，累計達416.8萬單位，總投資金額約4.069億美元。
本次交易後，TSMC Global持有的有價證券投資占台積電最近期財務報表中總資產比例為6.14%，占歸屬於母公司業主權益比例為8.10%。台積電表示，此次投資屬於固定收益投資策略的一部分。
台積電資深副總經理暨財務長黃仁昭代表公司發布此項公告。此次交易為非關係人交易，且不需經董事會通過。
