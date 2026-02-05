台積電定案日熊本廠3奈米量產計畫 魏哲家親赴高市早苗官邸說明



讀賣新聞5日報導，台積電已敲定在熊本廠量產3奈米製程的計畫，並已於4日向日本政府告知此事。政府消息人士指出，這個日本國內首次量產最先進半導體的計畫，台積電高層5日將前往東京首相官邸向日本首相高市早苗報告。

熊本廠量產3奈米 魏哲家向高市說明

綜合讀賣新聞與熊本日日新聞報導，台積電此次設備投資的規模達170億美元（約5,419億新台幣）。台積電最初計畫在熊本縣菊陽町建設中的熊本二廠生產6至12奈米晶片，投資規模為122億美元，因此接下來可能會針對事業計畫變更一案與日本經濟產業省進行協商。

此次前往首相官邸與高市會面的是台積電董事長魏哲家，預計會提到熊本二廠的事業內容，可能也會說明3奈米的量產計畫。

日本甚重視台積電 可能再給額外支援

日本政府在2024年已定案補助台積電熊本二廠7,320億日圓（約1,501億新台幣）。日本政府認為，此次台積電的新製程計畫對於大幅提升日本半導體製造能力意義重大，因此也將考慮提供額外支持。目前日本國內尚無生產3奈米晶片的工廠。

3奈米晶片主要應用於智慧型手機、平板、筆電的處理器、AI加速器、機器學習運算、5G、6G通信設備、車用AI晶片、感測器處理器、電動車控制單元、雲端伺服器用CPU與GPU加速運算等，以及大規模資料處理、AI訓練、金融運算等。

致力於日本先進半導體國產化的日本半導體製造商Rapidus計劃從2027年度起在北海道量產2奈米晶片。日本政府認為，2奈米晶片的用途與3奈米不同，因此不會與Rapidus在市場上產生競爭關係。

圍繞半導體的全球爭奪戰日益激烈，中國廠商的市占率正在擴大。能生產10奈米以下超精細半導體的工廠，目前主要集中在台灣和美國。高市內閣提出對半導體、AI、數位等領域進行集中投資，並利用補助金等措施推動半導體工廠落腳日本。

