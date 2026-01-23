台積電宣布德國設廠 薩克森邦大學拜會北科大強化AI交流

〔記者林曉雲、楊綿傑／台北報導〕台積電(TSMC)宣布投資德國薩克森自由邦德勒斯登(Dresden)設廠，使半導體、微電子、AI與智慧系統等領域成為台德雙方高度關注的合作重點。德國薩克森邦的大學近日拜會國立台北科技大學研議深化合作，包括雙聯學制、校級合作備忘錄及學生交換計畫等。

來自德國薩克森自由邦的德國茨維考應用科學大學(WHZ)副校長Dr.-Ing. Jan Schubert、德國齊陶－格利茨應用科學大學(HSZG)校長Dr.-Ing. Alexander Kratzsch，偕同薩克森自由邦駐台科技辦事處處長金郁夫(Dr. Josef Goldberger)以及辦事處行政專案經理李佳翰，近日拜會北科大，為台德高教與產學合作注入新動能。

北科大資工系教授白敦文、機械系教授丁振卿、電資學院院長張陽郎及副院長陳美杏、管理學院院長范書愷、電機系主任宋國明、電子系主任范育成、資財系主任王貞淑、經管系主任吳思偉、技職所助理教授程聖倫等師長代表迎接，展現北科大對深化台德高教合作的高度重視。

北科大說明，WHZ與HSZG均座落於德國薩克森邦，為該邦應用科學大學體系的重要成員，長期與產業及區域發展緊密連結，形成兼具工程技術、管理應用與創新研發能量的高教合作聚落，自2016年與WHZ建立盟校關係以來，學生交流持續成長；HSZG亦位於薩克森邦，校區鄰近德、波、捷三國交界，具跨境合作與國際化特色，並聚焦永續發展、智慧製造與區域創新連結。

金郁夫介紹薩克森邦多元獎學金與學研支持資源，他表示，將持續媒合北科大與德國各大學及研究機構，推動雙方在半導體、AI、智慧製造與應用研究等關鍵領域的實質合作。白敦文表示，北科大已啟動北科大AI中心與創新學院半導體應用發展規劃，聚焦教育、研究、產業應用生成式AI、智慧製造與半導體應用系統開發，未來可作為與德國大學共同推動研究、教學與產業專案合作的重要平台。

