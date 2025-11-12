台積電宣布股利調升至6元！ 陸行之重申：2027年有望上看10元

台積電（2330）周二（11日）晚間宣布，核准配發 2025 年第三季之每股現金股利 6 元，較今年八月宣布的第二季股息 5 元增加 1 元。 圖：Shutterstock

[Newtalk新聞] 晶圓代工龍頭台積電周二（11日）晚間宣布，核准配發 2025 年第三季之每股現金股利 6 元，較今年八月宣布的第二季股息 5 元增 1 元，雖今日股價以 1,470 元開出後，並無太大起伏；反而受前一日輝達（NVDA）收跌近 3%影響，股價暫守平盤 1,465元，不過對小股民而言，依舊是一個驚喜利多。

根據台積電董事會決議，第三季每股現金股利 6 元，較上季增加 1 元。值得注意的是，自台積電從 2023 年第一季起維持的「每隔兩季調升一次現金股利」＋「每次增加 0.5 元」的慣性來看，本次調升幅度翻倍。除息交易日訂在 2026 年 3 月 17 日。

台積電自2019 年第三季宣布改為「季配息」，隨後於該年第四季將現金股利從2 元調增為 2.5 元；隨後，2021 年第三季起現金股利配發金額為2.75 元；2023 年第三季，股利配發增為 3 元；2024 年第一季，股利配發增為 3.5 元；同年第三季，股利配發增為 4 元；今年第一季，股利配發增為 4.5 元；並於第三季，股利配發增為 5 元。近兩年來看，台積電每兩季度調整一次股利政策。

台積電董事會會昨核准 2025 年第三季營業報告書及財務報表，其中第三季合併營收約新台幣 9,899 億 2,000 萬元，稅後純益約新台幣 4,523 億，每股盈餘為 17.44 元（新台幣）。

針對台積電宣布明年調增現金股利為每季度 6 元，知名半導體分析師陸行之認為，明年依舊能上看 7 元，並於後（2027）年有望上看 10 元。「之前神山還小氣小氣的，每次開會頂多加個 0.5 元，主要是 EPS（每股盈餘）增加太慢，情有可原；但今年 EPS 一口氣增加個近 20 元，三季度在手現金每股 106 元，如果現金股利還每次加個 0.5 元，就太可笑了不是嗎？」

按陸行之先前的看法，台積電今年度 EPS 將逾 60 元，增長 40 %沒問題，但在「AI 永動機」槓桿啟動之際，看到 HPC 業務三季度 0 季增（NVIDIA／AMD 三季度指引都是雙位數季增，博通預期 9% 季增，表示客戶手上庫存可能會季減），第四季公司整體業務以台幣計價幾乎持平（仍小幅優於市場預期），並第一次以紀律（discipline）來形容以後的投資，也首度提到要研究下游客戶的需求，「感覺是在 AI 市場一陣瘋狂聯盟送錢、下大單後「撒下一盆冷水」，要投資人冷靜一點，也注入了一股清流。」

