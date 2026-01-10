台積電宣布量產2奈米股價飆升 陳鳳馨點出被「忽略因素」：雜訊機會偏高

近日台股表現強勁，站穩3萬點大關，權王台積電不斷創下歷史新高。對此，媒體人陳鳳馨在網路節目《風向龍鳳配》中分析，可先忽視因H200晶片而推動的台積電股價漲跌，因為此事為「雜訊」的機會偏高，但她也點出，台積電的先進製程，尤其2奈米晶片進展和3奈米晶片漲價，對於2026年、2027年的營收穫利皆為正面影響。

陳鳳馨指出，近期台積電股票上漲包括兩個原因，第一，宣布2奈米晶片量產，生產2奈米或2奈米以下晶片，需要新一代的EUV「High-NA」，目前High-NA已同時交貨給台積電和三星；從過去EUV的使用經驗觀察，大眾皆看好台積電應該會是領先所有的試圖挑戰2奈米的公司，因為台積電的口碑和紀錄相當好。她評估，期未來2奈米相關設計的晶片，約90%訂單都必須投單在台積電，台積電也傳出因有大量2奈米晶片需求而不接新訂單了。

輝達傳 量產H200晶片，美同意銷中？ 陳鳳馨保守看待 ​

​陳鳳馨提到，此外，先進製程越先進，定價權便越高，因此台積電3奈米晶片仍在漲價，2奈米晶片供不應求且可量產，這對中長期競爭力都有相當的幫助。第二個原因則是傳言輝達準備量產H200晶片，且美國應會同意銷往中國，傳出許多中國CSP廠商已經和輝達洽談大量購買晶片，過去美中夾擊，輝達將中國的AI晶片市場預估為零，H200形同多出來的營收，這多出來的產能對台積電及相關供應鏈的營運貢獻非常大。

廣告 廣告

不過，陳鳳馨也說，她對此消息始終保持懷疑態度，因為對於中國來說，若現在過度依賴輝達，等於將自己的脖子捏在別人的手掌心。短期內中國會願意在訓練模型的過程中效率不如人，選擇功耗和算力相對較差的中國自主的AI晶片，而不願意購買輝達落後兩、三代的全新AI晶片，因此這部分的訂單量可能不會如想像中的大。目前所有大型CSP廠商大量投資資料中心仍舊方興未艾，此為推升台積電先進製程晶片供不應求的重要原因。

她續指，現在開始出現越來越多的聲音認為大手筆的人工智慧資料中心軍備競賽，到目前為止要轉換為實際的獲利成長存在問題。財務狀況不好的公司能否持續投資，或能否拿到足夠資金持續投入，將會是今年的變數。陳鳳馨總結，她看好台積電的中期發展，但一定要將其中期變數納入考量，一旦華爾街開始出現部分公司在資料中心的投資無以為繼，可能將使得其他公司對資料中心的投資也必須有所保留，而硬體建設投資若有所保留，便可能影響台灣訂單。

更多風傳媒報導

