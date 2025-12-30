台積電宣布2奈米量產 全球最先進製程擴大技術領先優勢

晶圓代工龍頭台積電近日更新官網內容，宣布2奈米製程技術如期於2025年第4季開始量產，採用第一代奈米片電晶體技術，位於高雄的晶圓22廠是2奈米製程的生產基地。台積電並發展低阻值重置導線層與超高效能金屬層間電容，持續進行2奈米製程技術效能提升。

台積電近日更新官網內容，宣布2奈米製程技術如期於2025年第4季開始量產，位於高雄的晶圓22廠是2奈米製程的生產基地。圖為第一期（P1）廠房外牆的台積公司Logo。（中央社資料照）

台積電指出，2奈米技術將成為業界在密度和能源效率上最先進的半導體技術，2奈米技術採用奈米片電晶體結構，將提供全製程節點的效能及功耗的進步，以滿足節能運算日益增加的需求。因持續強化2奈米及其衍生技術的策略，將進一步擴大台積電的技術領先優勢。

台積電2奈米與3奈米的N3E製程相比，在相同功耗下2奈米速度增加10%至15%；在相同速度下，功耗降低25%至30%，同時晶片密度增加大於15%。台積電也將推出N2P製程技術做為2奈米家族的延伸，計劃2026年下半年量產，支持智慧手機和高效能運算應用。



三星（Samsung）Exynos 2600處理器是首款採用自家2奈米全環繞閘極（GAA）量產的晶片，初期良率估為50%，隨著良率提升，量產數目也增至每月5萬片。英特爾（Intel）18A製程技術相當於台積電2奈米製程技術，良率不斷提升，將以18A製程量產自家的Panther Lake處理器。