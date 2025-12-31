台積電宣布2奈米量產 明年Q3將貢獻營收
晶圓代工龍頭台積電（2330）昨30日更新官網資訊，正式宣布2奈米（N2）製程已如期於2025年第4季開始量產，宣告先進製程正式邁入奈米片（Nanosheet）世代，也進一步鞏固其在全球先進製程的領先地位。
台積電指出，N2技術採用第一代奈米片電晶體結構，可在全製程節點帶來顯著的效能提升與功耗降低，滿足高效能運算與節能運算需求快速成長的市場趨勢。為持續強化製程表現，台積電同步發展低阻值重置導線層與超高效能金屬層間電容，進一步推升2奈米技術效能。
在產能布局方面，台積電2奈米主要生產基地包括新竹寶山與高雄晶圓二十二廠，高雄廠更被視為核心量產據點。公司先前已在法說會中透露，正於新竹與高雄科學園區規劃多期2奈米晶圓廠，以因應客戶對先進製程的強勁需求。業界預估，台灣與美國合計的2奈米相關廠區，未來可望達到約10座規模。
市場分析指出，參考3奈米製程的量產與營收貢獻節奏，2奈米最快可望於明年第三季開始挹注營收，且在AI、高效能運算需求推升下，營收貢獻有機會超越3奈米與5奈米，成為台積電史上最具成長動能的一代先進製程。
即便三星與英特爾相繼宣示投入2奈米競逐，供應鏈普遍認為，台積電在量產時程與良率表現上仍明顯領先，先進製程優勢短期內難以撼動。
