台積電將擴大投資美國 設備、機電廠也有好處

業界傳出，台積電（2330）將擴大投資美國，新取得亞利桑那州第二塊土地可再擴建四至六座廠。法人看好，台積電擴大美國晶圓廠陣容，將催動新一波建廠需求，帶旺漢唐（2404）、帆宣（6196）、洋基工程（6691）等無塵室及機電協力廠後市。

業界分析，台積電無塵室工程及機電供應鏈中，帆宣及漢唐追隨台積赴美布局最早，是美國新廠建置初期就開始搭配的老夥伴；洋基工程去年也完成美國子公司設置，跟進搶食商機。

漢唐深入參與國際大廠建置2奈米新廠，並加大投入CoWoS先進封裝廠建造，以強化技術優勢與市場競爭力。隨著北美地區重要專案二期工程啟動，漢唐關鍵客戶進一步加大與加速海外工廠擴建，在當地取得豐富建廠經驗和客戶高度信任的基礎上，漢唐藉此擴大海外工程服務位階以及工程承攬範疇，深化全球市場布局。

據悉，漢唐承接大客戶美國新建廠業務範疇擴大，而且承攬位階提升，不僅供應既有機電及無塵室系統，並提供建照管理等更多服務，相當大客戶第二廠「某種程度的總承攬商」，但是並非百分之百的統包。

帆宣早在2021年就完成美國廠遷址作業，為承接大客戶建廠訂單做好準備，成為其不可或缺的堅強供應鏈之一。受惠於台灣先進封裝設備出貨放量，推升帆宣在手訂單創歷史新高。

