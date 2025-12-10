台積電將除息5元 台股蒸發40.26點

▲權王台積電在明（11）日即將迎來除息，配發每股5元的今年度第二季股息。市場目光聚焦能否再現快速填息行情。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 權王台積電在明（11）日即將迎來除息，配發每股5元的今年度第二季股息。市場目光聚焦能否再現快速填息行情，法人普遍認為能輕易跨填息門檻，在AI伺服器需求依舊火熱帶動下，有機會複製過往當日填息之紀錄。

證交所於今（10）日公布加權股價指數成分股台積電（2330）、迅得（6438）兩檔除息交易，其中台積電每股配息5元，發行市值將減少約1297億元，占發行量加權股價指數約40.26點，前述2檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約40.34點。

台積電自2019年改季配息以來，過去26次除息，其中多達19次在當日完成；最近一次是今年9月除息5元，同樣於開盤即刻填息，不過今年6月除息因國際市場震盪，歷經十個交易日才重新站回填息價，為則少見的緩步填息案例。

此外，依除息日計算，今年股東總計領取19元的現金股利；而自2026年開始，台積電每季除息6元將成為低標，等於明年全年現金股利將不低於24元。

台積電目前股東人數約180萬人，其中，國發基金持有16.537億股，依每股5元計算，將挹注82.7億元現金流；台積電創辦人張忠謀若維持退休前持股約1.25億股，明年1月將可領到約6.25億元股息；董事長魏哲家持股680萬餘股，股息約3400萬元。

