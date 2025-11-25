台積電對羅唯仁提告！經濟部：配合檢調確認是否侵害國安法

台積電前資深副總羅唯仁在今年7月退休後，不到3個月時間就跳槽到英特爾（Intel）擔任執行副總裁，引發各界議論，台積電也在今（25）日正式對羅唯仁提告。對此，經濟部也做出回應，除了尊重台積電外，也會配合檢調，確認是否該案有侵害國家核心關鍵技術、是否涉及侵害國安法。

對於台積電對羅唯仁提告，經濟部晚間發出聲明回應。（資料照／中天新聞）

針對台積電提告羅唯仁案，經濟部晚間發出聲明，尊重台積電保障自身權益所提出的法律行動，經濟部也會密切掌握對產業的影響。檢調也已經針對此案啟動調查，經濟部會配合檢調，確認是否該案有侵害國家核心關鍵技術、是否涉及侵害國安法。

台積電。（圖／報系資料照）

經濟部再提，另外，工研院目前沒有針對院士有撤回的機制，經濟部已經請工研院進行研議，目前尚在討論中。

台積電前資深副總經理羅唯仁。 （圖／翻攝工業技術研究院官網）

事實上，台積電傍晚聲明中指出，羅唯仁任職期間即簽有保密條款及離職後的競業禁止條款承諾離職後不為競爭之同意書。台積電方淑華法務長在114年7月22日進行離職面談時，特地提供提醒信函供其詳細閱讀，並在法務長說明離職後之競業禁止義務及詢問其離職後去向時，羅唯仁回應將至學術機構任職，並未說明將前往英特爾公司任職。離職後羅唯仁旋即前往英特爾公司擔任執行副總裁（Executive Vice President，簡稱EVP），而羅唯仁高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉台積公司營業秘密及機密資訊予英特爾公司，因此台積公司有採取法律行動（包含違約賠償）之必要。

