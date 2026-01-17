台積電對美加大投資恐變美積電？經濟部：10年後先進製程仍有80％產能根留台灣

經濟部強調，台積電就算擴大赴美投資，也不會變成美積電，就像美光來台灣投資也不會變成「台光」。示意圖，路透社



近日網路再度傳出台積電擴大在美投資，可能變成「美積電」，對此，經濟部今天（1/17）晚間在臉書指出，台積電佈局全球仍是TaiwanSMC，強調台積電先進製程領先全球，就算到2036年，台灣仍佔比80%，美國佔比20%。

經濟部強調，就算到了2036年，台積電先進製程仍有80％產能在台灣，20％在美國。翻攝經濟部臉書

經濟部在臉書表示，台灣的公司在各國開分店，是企業發揮實力的自然展現。正如同台積電因應客戶需求，到中國、日本、美國、設廠，美國記憶體「美光」到了台灣投資設先進封裝關鍵據點，也不會變成「台」光。

台積電的全球研發中心設在竹科，經濟部引用台積電董事長魏哲家近期提到的「台積電所有的決策都基於客戶的需求，海外佈局並非取代台灣。」

