台積電對美投資是「掏空台灣」？ 謝金河批：不是故意就是不懂





台美關稅談判在16日落幕，台灣取得15%，非疊加，投資2500億美元，加2500億美元信保基金，也在232條款也取得最優厚條件。財信傳媒董事長謝金河表示，這個結果比預期好很多，國內的經濟專家如連賢明，李鎮宇，李淳在第一時間都有很好的回應，他也補充「4個」本次談判的重點。

謝金河提到，台美關稅定案後，台灣的主權升級；這次貿易協議是在美國政府內談判，等於直接承認台灣是主權獨立國家，而且和日本，南韓平起平坐，這當然激怒中國。中國駐美大使館都發出強烈遣責，甚至要美國收回，否則後果自負。中共外交部發言人則怒氣衝天說台灣什麼都不是，台灣只是中國一個省。

廣告 廣告

謝金河說明，在野黨的政治人物指責台灣對美投資5000億美元，但其實這5000億美元有一半是信用保證基金，這是一種融資的型態，台灣國內也有一個中小企業信保基金的單位，負責協助中小企業籌資；過去台灣的企業到美國投資，都是從台灣的銀行融資再匯款到美國，現在是設立基金，由美國保證，企業可以在美國的金融機構得到融資，台灣只大約要拿出250億美元的保證金。「把實體投資的2500億美元加信保2500億美元加在一起，不是外行，就是故意的！」

謝金河指出，相較於其他國家，台灣取得的條件比日韓好很多，台灣的實質投資是2500億美元，台積電已經承諾1650億美元，剩下的850億美元，由國立大型ICT廠投資額度已經滿了，而且沒有指定項目。相對日韓必須和美國合組投資委員會，共同決定哪些投資符合美國利益、而且美國可以分潤，台灣企業怎麼蓋廠、怎麼投資都可以自己決定，這是最優惠的條件。

謝金河表示，而台積電加碼美國投資，表面上是地緣政治下的供應鏈在地化，但更深一層是台積電更加鞏固在Ai供應鏈的王牌獨佔地位。最重要的是台積電從單晶片製造廠蛻變成系統整合商，也就是說從邏輯晶片必須與HBM高頻寬記憶體透過2.5/3D方式整合，成為可部署的算力模組，把HBM及GPU/ASIC整合成可交付的組裝系統，關鍵在先進封裝的技術，而這正是台積電的專長。

謝金河認為，台積電把先進製造，先進封裝，加上卓越的研發，在美國形成更完整的產能配置，美國本土的雲端業者及國防軍工用戶，將可以在同一個供應鏈體系內完成晶圓製造，封裝整合到量產交付，台積電在美國將成為「Ai的實體入口」，所有高端算力供應商都必須更加仰賴台積電，這也是台積電未來更成長、壯大的基石，台積電股價能更上一層樓，核心在這個地方，他強調，「很多人指控台積電掏空台灣，或把台積電故意說成美積電，不是故意，就是看不懂這個局！」

（封面示意圖／翻攝謝金河臉書）

更多東森財經新聞報導



台企對美投資2500億 美商務部長：已含台積電1000億

台積電赴美、美光擴產在台 經部：台地位再升級

依客戶需求在美擴廠！ 台積電重申「先進製程根留台灣」