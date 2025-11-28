台積電導入藍氨 創台灣半導體業首例

（中央社記者張建中新竹28日電）台積電推動綠色低碳供應鏈，聯合氨水供應商啟動藍氨導入專案，成功促使氨水供應商上游的液氨供應商，採用在生產過程中加入碳捕捉與封存技術的藍氨，較傳統的灰氨可降低碳足跡60%至70%，為台灣半導體業首例。

台積電在新出爐的ESG（環境、社會責任、公司治理）電子報中指出，藍氨產製的氨水已於今年第4季導入晶圓14A廠，預估單季可減碳約250公噸，並計劃至民國119年全面導入台灣廠區後，年減碳量可達7萬公噸。

台積電表示，氨水是半導體製程中的關鍵化學品，能有效維持晶片表面純淨並提升性能。其碳足跡中約80%來自氨水供應商上游液氨的生產過程，成為供應鏈減碳的主要挑戰。

為實現淨零排放目標，台積電主導推動專案，整合多家氨水供應商的藍氨需求，並採取「效益研析、碳足跡驗證、價格協商、採購規範化」4大策略，確保藍氨供應穩定性，進一步促進供應鏈低碳轉型。

台積電指出，未來除逐步提升藍氨使用比例，亦將深入評估雙氧水、硫酸等關鍵化學品，積極探索低碳原物料替代方案，透過創新技術與跨界合作，帶動低碳材料的產業化進程，建構具韌性的永續原物料價值鏈。

面對近年全球布局帶來的供應鏈物流管理挑戰，原物料用量與運輸時間增加，為提升資源使用效率，台積電與18家供應商合作推動「原物料價值延續管理計畫」。

台積電表示，這計畫針對半導體製程主要使用的黃光材料、靶材、化學材料、氣體及化學機械研磨等5種類型原物料進行生命週期延長評估，成功將15項原物料的生命週期延長30%至50%，不僅減少報廢量及其產生的碳排放，亦強化供應鏈營運韌性及永續風險控管能力。（編輯：張均懋）1141128