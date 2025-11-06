台積電尾盤遇壓小漲5元 台股終場上漲182點

▲台北股市今（6）日終場上漲182.39點或0.66%，收在27899.45點。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 小非農ADP報告顯示，上月私營部門的就業增長恢復，投資人同時關注對川普關稅案與聯邦政府關稅審理，美國股市週三回神走高，四大指數全數收紅，帶動台北股市今（6）日開盤上漲189.38點、來到27906.44點，盤中買盤強勁，一度衝上28000點關卡，來到28061.53點，可惜沒有站穩，終場上漲182.39點或0.66%，收在27899.45點，5日、10日線得而復失，成交量縮小到4991.67億元。

中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.72點、來到259.83點，終場上漲3點或1.16%，收在262.11點，日K結束連2黑，成交量為1275億元。今日個股成交量排行榜前五名為：旺宏、南亞科、力積電、富喬、中石化；個股成交值排行榜前五名為：台積電、南亞科、鴻海、創意、世芯-KY。

權值股全數走高，權王台積電以1470元盤上開出，上漲10元，盤中最高一度來到1480元，可惜最後一盤爆出6997張賣單壓抑漲幅，終場上漲5元或0.34%，收在1465元，挹注大盤指數就有40點；鴻海早盤一度走弱翻黑，不過在買單挹注下翻紅，最高一度來到250.5元，終場上漲1元或0.4%，收在248元，挹注大盤指數就有4點。

此外，高價股今日也同步走強，力旺、信驊、世芯-KY攻上漲停板，健策、創意上漲逾8%，群聯上漲逾6%，旭準上漲逾5%，雙鴻上漲逾4%，富世達、緯穎、奇鋐、印能科技上漲逾3%。

高價股走高，也帶動IC設計族群走強，通嘉同步攻上漲停板，晶豪科、M31上漲逾7%，意騰-KY、鈺創上漲逾6%，禾瑞亞上漲逾5%，巨有科技、鈺太、晶相光、矽力*-KY、愛普*上漲逾4%。

記憶體概念股同步回神，旺宏攻上漲停價34.45元，南亞科上漲逾7%，華邦電上漲逾5%；連帶模組廠同步走高，至上上漲逾9%，品安上漲逾6%，凌航上漲逾5%，創見、力積電上漲逾4%，廣穎、宜鼎上漲逾3%。

PCB族群也同步走強，久威攻上漲停價30.9元，精成科上漲逾8%，富喬、泰鼎-KY、台玻、建榮上漲逾4%，博智、台虹、瀚宇博、金像電上漲逾3%。

傳產股由塑化股領軍，台塑四寶回神走強，台塑化上漲逾6%，台化上漲逾2%，南亞、台塑上漲逾1%。

觀光股也持續反映普發一萬利多消息，大略-KY上漲逾8%，雄獅、天蔥上漲逾6%，亞洲藏壽司上漲逾4%，易飛網、新天地、鳳凰、王品、山富、王座、洛碁、五福、南仁湖上漲逾2%。

