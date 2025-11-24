台積電尾盤遭殺4萬張 台股爆量小漲69點 驚險收紅！成交量突破7100億
台股今日（11/24）開高走高，甫開盤即漲逾200點，在主要權值股帶動下，盤中最高漲330點至26764點，一度收復季線。但指數攀高後，賣壓隨即湧現，尾盤賣方大舉出籠，台積電最後一盤更殺出近4萬張空單，所幸富邦金、國泰金等金融權值股收漲，對指數起了拉抬作用。台股收盤僅小漲69.3點，以26504.24點作收，漲幅0.26%。季線得而復失，且仍在5日線、10日線、月線之下。單日成交量高達7130.1億元。
華爾街對於12月Fed降息的押注時有波動，主要指數21日收漲，道瓊工業指數上漲493.15點，以26245.41點作收，漲幅1.08%。標準普爾500指數小漲64.23點，收在6602.99點，漲幅0.98%。那斯達克指數勁揚195.04點，以22273.09點作收，漲幅0.88%。費城半導體指數小漲54.37點，收在6406.43點，漲幅0.86%。
台股上週五重挫991.42點，將前一日的漲點盡數回吐，不但創下史上第6大跌點，亦造成周線下挫962.56點，指數亦跌至近2個月以來波段新低。今早開盤小幅回升，指數一度重回季線之上，但盤中漲勢收斂。尾盤又遭下殺，終場小漲69.3點，以26504點驚險收紅。
權王台積電早盤開高，以1400元開出，開盤不久即漲至1405元，但不到10分鐘，股價翻黑急挫跌至1380元，盤中大多時間皆於平盤震盪。但尾盤又遭下殺，最後一盤爆出3萬9,326張賣單，終場跌了10元，以今日最低價1375元作收，跌幅0.72%。單日成交張數達7萬8,988張，公司市值跌至35.66兆元。
主要權值股漲跌互見，富邦金、聯電漲逾3%，股價各自收在92元、46.55元；智邦漲逾4%，以944元作收。國泰金、兆豐金漲逾2%，中信金漲逾1%，聯發科、廣達、日月光投控、中華電小漲；但鴻海收盤跌了2.22%，以220元作收。台達電、緯穎小挫，股價各收在893元、4030元。
觀察各上市類股走勢，今日電傳金皆漲，傳產股以生醫、油燃股漲幅在4%左右，表現出色；水泥、塑膠、生化、鋼鐵指數漲逾2%，紡織、機電、玻璃、造紙、營建、觀光股皆漲逾1%，僅汽車、百貨股小幅收黑。電子股以網通、資服股漲逾1%最多，電腦週邊、光電、電零、電通股皆小漲；但半導體、其電股收跌0.4%、1.27%，連累電子指數同步收黑。金融股收盤罕見飆漲1.98%。
今日總成交值高達7130.1億元，成交張數907萬張。委買張數2234萬張，委賣張數1235萬張。
台股早盤漲逾200點！收復季線 台積電最高漲至1405元
繼張忠謀後再獲殊榮！魏哲家、劉德音赴美領取半導體界最高榮譽「諾伊斯獎」
台股收盤重挫991點收26434點！創史上第6大跌點 台積電市值跌破36兆元
