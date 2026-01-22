台積電工安不打折 5構面精進建廠安全

（中央社記者張建中嘉義22日電）台積電嘉義先進封測七廠工地先前屢傳意外事故，南科管理局長鄭秀絨表示，台積電是業界領頭羊，要做到工安不打折。台積電指出，透過五大構面精進安全防護。

台積電今天舉辦嘉義先進封測七廠媒體導覽活動，由資深副總經理暨副共同營運長侯永清主持，鄭秀絨以及帆宣董事長高新明、總經理林育業、漢唐總經理賴志明及大三億董事長魏瑞伯等近20名台積電營建夥伴到場參加。

鄭秀絨表示，一直以為台積電建廠工安是業界的楷模，但是去年9月之前有較多的事故，可能同時間建廠量體與工人數有點多，分包又很多，也可能是台積電樹大招風，工人在工地跌倒都會見報。

她說，覺得外界對台積電太過苛責，不過，台積電是業界領頭羊，要做到工安不打折。南科成立30年，安全是管理局的堅持。

鄭秀絨表示，今年1月1日起，嘉義園區的工安檢查由南科管理局接管，對於工安不打折，希望不只承攬商做好工安，管理局與業主也會督促工安工作，希望新的一年能夠達到無工安事故。

台積電廠務資深處長陳鏘澤說明台積電興建中廠區安全文化精進管理方針，共有5大安全精進構面，包括「安全文化，意識提升」、「硬體升級，健康守護」、「減險思維，工法革新」、「科技輔助，AI賦能」、「全時守護，即時救護」。

陳鏘澤表示，在提升安全意識與文化方面，透過每日兩次工具箱會議精準宣導，建立安全意識，並將施工計畫和危害辨識從文字轉換為淺顯易懂的圖示，確保基層員工理解。

為提升安全意識與文化，陳鏘澤指出，除辦理安全危害模擬訓練，親身體驗提升危害認知，訓練合格方可進入工區，並透過安全績效獎勵制度，深化安全行為扎根。

陳鏘澤說，建構更安全的硬體環境，在動線管制方面，採取人車分道，及禁止重疊施工。在開口防護面，於垂直面設置護欄。在機具安全方面，則強化聲音與視覺警示，及對車子限速。

至於工法革新方面，陳鏘澤表示，從過去複雜的現場危險施工，轉換為精準安全的場外預製組裝。

陳鏘澤指出，利用量身訂做的科技輔助，以影像辨識AI偵測，當發現有危險行為則發出警報，並分析管理安管人員進場數據。

為守護勞工健康，陳鏘澤說，工區全面取得安心認證場所，並有3000名工安及監工人員急救訓練合格。（編輯：張均懋）1150122