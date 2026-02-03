台積電工程偷拍妻閨密！8人受害…他筆電內藏制服女學生、蘿莉23部色片

社會中心／陳弘逸報導

台積電新竹廠工程師偷拍妻子友人及訪客盥洗、如廁，被搜索還查出電腦藏有兒少性影像。（示意圖／PIXABAY）

台積電新竹廠鄭姓工程師6年前，開始在家中裝設針孔攝影機，偷拍妻子友人及訪客盥洗、如廁的性影像；案情在前年曝光後，檢警搜索他筆電、手機等犯罪工具，還意外揭露，他存有兒童及少年之性影像，甚至用「未成年」、「高一、高二、國一、蘿莉」等字樣分類，此案，一審法院依多項罪名，分別判刑，合併應執行1年，可易科罰金；對此，受害者不服，將提起上訴。

判決指出，鄭男從2020年起就在新竹的住處廁所安裝針孔攝影機，偷拍訪客盥洗、如廁的影像，此外，還在多個成人網站論壇下載兒童及少年之性影像，內容包含穿校服少女如廁、更衣偷拍影片。

廣告 廣告

直到2024年鄭男才檢警搜索，查扣3組針孔攝影機、1支IPHONE 15 PROMAX手機、2個硬碟、1台筆記型電腦、1台電腦主機等證物；其中，筆電中還存有裸露性器官、性交共23部性影像，其中標題更提及「未成年」、「高一、高二、國一、蘿莉」等字樣，以及至少8名遭偷拍受害者的影片。

偵審期間，鄭男都坦承犯行，有意和解但5名受害人不願原諒；法官認為，他為滿足性慾，上網下載兒童或少年之性影像，還偷拍侵害他人隱私，審理後，依無正當理由持有兒童或少年性影像罪，無故攝錄他人性影像罪，共4罪，無故竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位等罪，分別判刑，應執行1年有期徒刑，得易科罰金。

據《TVBS》報導，鄭男為台積電新竹廠工程師，本身已婚，受害者遍布北、中、南部，都採用芳香劑型攝影機違法偷拍，受害者至今仍心身畏懼，後續受害人也會持續上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

更多三立新聞網報導

享受肉體摩擦滑軌？保全公司主管全裸上公園溜滑梯！路人見這一幕超衝擊

餞別離職女員工…牙醫診所院長把她擁入懷中！摘罩強吻噁喊：再放肆點

拿狗屎抹妻臉…法官認證：足引起精神痛苦！家暴尪漠視保護令下場曝光

嘉義男童才1歲8個月大「離奇猝死」媽媽猛按CPR急送醫…卻沒能救回他

