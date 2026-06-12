台積電工程師下班變網紅！他靠1招確定轉職方向：舒適圈不是牢籠
我們經常聽到一句話：「要跳脫舒適圈才能成長」，但找到伸展圈才是重要的。書評部落格「閱讀前哨站」、說書頻道「下一本讀什麼」創辦人莊勝翔（瓦基）於《情境智慧》一書中，從最新的科學研究出發，建立完整而靈活的情境智慧框架，重點不在提供標準答案，而是提供一套思考工具，幫助讀者在面對人生的各種選擇時，做出更明智的判斷。以下為原書摘文：
該跳脫舒適圈嗎？
跳脫舒適圈是什麼感覺？就像你被丟進一個全新的叢林，要開始求生。你離開了自己熟悉的地方，投入到一個跟過去經驗完全無關的領域。這聽起來很勇敢，但也像是一場豪賭，你可能連方向感都沒有，只有滿滿的焦慮和恐慌。
伸展舒適圈則完全不同，它是在你原本已經有的基礎上，繼續向外探索。就像你扎好了地基，可以往上蓋高樓，或者往外延伸到不同的知識領域。這代表你始終以過去為養分，讓生命持續生長，而不是完全拋棄過去。
當別人問我，從台積電離職做全職創作者，是跳脫還是伸展舒適圈？我會說，這更像是伸展。聽起來可能很反直覺，但我不是某天早上醒來突然決定「我要當創作者」，然後就辭職了。我是先看見了另一種舒適圈的可能性，然後慢慢地、有計畫地建造橋梁，不斷伸展我的舒適圈，直到我從一個圈跨進另一個圈。
我在離職前2年，就開始經營部落格，下班後寫文章，週末錄Podcast，慢慢累積讀者。我一邊保有工程師的收入（舊的舒適圈），一邊建立創作的能力（新的舒適圈），當新的圈夠穩固時，我才放手舊的舒適圈。
這其實是確保自己在保有安全感的前提下，去建構理想環境的過程，而不是突然跳向一個完全沒有地基的地方。我向外伸展舒適圈的原因很簡單：下一個階段的我，可能會「更舒服」。
找到你的伸展圈
後來我讀到教育學家卡爾．朗基（Karl Rohnke）發展的「舒適圈—伸展圈—恐慌圈模型」（Comfort, Stretch and Panic model），這個模型讓我豁然開朗。原來成長不是只有「舒適」和「不舒適」兩種狀態。如果把它想像成同心圓，圓心是舒適圈，向外是伸展圈（學習區），最外圍是恐慌圈。
伸展圈是關鍵，這裡有點挑戰，會讓你微微緊張，需要專注才能應付，但不會讓你崩潰。心理學家給了它一個美麗的名字：「有益的困境」（Desirable Difficulties）。就像學鋼琴的第一個月。你的手指不協調，看譜很吃力，但每次練習都能感覺到進步。你會挫折嗎？會。但你會恐慌嗎？不會。因為挑戰剛剛好。
這時候，你的大腦正在建立新的神經連結，你的能力正在悄悄伸展。但如果直接跳到恐慌圈，例如要求一個初學者一個月後報名參加蕭邦國際鋼琴比賽，那就完全不同了，當挑戰遠超過能力時，大腦的學習機制會關閉，只剩下求生本能。
我們常說的「No pain, no gain.」，其實不一定正確，有時我們不會成長，只會受傷。成長的確需要一些不適感，就像運動後的肌肉痠痛，但那種痠痛休息兩天就會恢復，而且肌肉會變得更強壯，這是好的痛。
但如果是運動傷害呢？那需要幾週，甚至幾個月才能復原，還可能留下永久的後遺症，這是壞的痛。問題是，我們常常分不清這兩種痛，讓很多人以為愈痛愈有效，把自己逼到受傷還覺得自己很努力，這就是太著急「跳脫舒適圈」會帶來的負面效果。
如何知道自己在哪一圈？
那要怎麼判斷自己現在在哪裡呢？我認為可以從3個角度來檢視：
第1：看你的能量狀態
舒適圈：輕鬆自在，但可能有點無聊，像是自動駕駛模式
伸展圈：興奮專注，有壓力但充滿動力，像在玩一個有點難度的遊戲
恐慌圈：焦慮失眠，身體開始出現警訊，像是一直在逃命
問問自己：現在的狀態是充電，還是耗電？如果持續耗電卻無法恢復，你可能已經跑到恐慌圈了。
第2：檢視你的動機來源
這個成長是你眞心想要的「你可以」，還是因為「你應該」？內在動機讓你即使辛苦也甘之如飴；外在壓力則會讓每個挑戰都變成折磨。就像我選擇創業，是因為渴望時間自由，而不是因為「創業才是成功」的社會觀念。動機不同，同樣的辛苦會有完全不同的感受。
第3：留意身心的訊號
需要突破時：你會覺得日子像在重播，內心有個聲音說「我可以做更多」
需要鞏固時：剛經歷重大改變還在消化，或創意枯竭怎麼擠都沒有
需要休息時：連簡單的事都做不好，對喜歡的事也提不起勁
我現在的做法很簡單：80%的時間待在舒適圈到伸展圈之間，20%的時間去碰觸邊界。這個比例不是死的，狀態好的時候，可能是70／30；需要休息時，可能是90／10，重點是保持彈性，聆聽自己的需求。
比如寫作，我從每週兩篇文章開始（伸展圈），等到順手了才加入影片創作（新的伸展）。我不會同時挑戰寫作、影片、Podcast、影音課程，我知道如果這麼做，會直接把自己送進恐慌圈，反而一件事都做不好。
別再糾結舒適圈，你該關心的是「伸展圈」；別再追求恐懼感，你該尋求的是「安全感」。
找到你自己的節奏，在伸展和鞏固之間跳舞。有時候前進兩步，有時候後退一步，這不是失敗，這是智慧。因為眞正的成長，從來都不是一條直線。
（本文摘自／情境智慧：你在極化時代保持清醒的導航／天下文化）
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本文授權轉載自《優活健康網》，原文為台積電工程師下班變網紅！他靠1招確定轉職方向：舒適圈不是牢籠
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