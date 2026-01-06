台積電工程師出差赴美與女同事「床上洩鄉愁」…元配求償百萬下場曝

記者洪正達／高雄報導

阿國赴美出差期間出軌女同事小雪，返國後帶家人赴日旅遊期間，因心不在焉被妻子發現出軌證據，婚外情因而曝光。（示意圖／Pexels）

台積電工程師阿國（化名），被控於2024年5月間前往美國亞利桑那州晶圓廠出差期間，出軌女同事小雪（化名），直到回國後跟著家人到日本旅遊期間，被妻子發現他心不在焉，察看手機後發現曖昧對話，因此妻子提告2人求償120萬元，案經橋頭地院審理後，判決2人要連帶賠償40萬元。

判決指出，阿國擔任台積電工程師且已結婚10多年，2024年受公司指派於5月13日起至8月2日間前往美國亞歷桑納州鳳凰城的晶圓廠出差，並在當地結識女同事小雪（化名），2人進而發展出婚外情。

後來阿國出差結束返台，同年8月18到24日帶著家人前往日本名古屋旅遊，但阿國卻心不在焉不時聯繫小雪，後來其妻無意間發手機後，揭開了丈夫與小雪的不倫戀，因此一怒之下提告求償120萬元。

阿國庭審時，主張妻子未經他同意擅自解鎖手機取證，因此並未具有證據力，而且他與小雪只是同事與朋友關係，並沒有出軌，而且他與妻子的關係早已生變。

但法官從對話紀錄中發現「我還是很愛你」、「你的內在跟外在都很man愛你」、「你來時一部份時間我們可以發生親密關係嗎？」、「這還需要問嗎。我很想妳」等話語後，認為2人確實有親密行為，因此判決2人應連帶賠償40萬元，全案可上訴。

不良行為，請勿模仿！

