台積電工程師年薪500萬！美國人喊太低：大學畢業生等級
財經中心／倪譽瑋報導
台積電工程師是不易求得的工作，不少台灣人對員工福利羨慕，但美國人似乎有其他看法。近期美國經濟評論家Noah Smith專貼網友言論，對方認為10年資深台積電工程師的薪水，頂多是「FAANG新手大學畢業生」等級，Noah Smith點頭表示，台灣台積電之所以低薪，是因為「他們沒有其他地方可以去。」引爆熱烈討論，有人反駁，不能單看數字「新竹年薪500萬的生活品質，相當於矽谷年薪40萬美元」。
日前社群平台X上，有網友聲稱「台積電一名資深10年的工程師總薪水，約等於FAANG（FB、Google等五家美國科技巨頭）公司新手大學畢業生。」Noah Smith轉貼該文並評論，台積電的秘密在於，台灣是一個2400萬人口的國家「最優秀、最聰慧的人才都為這一家公司工作」。
Noah Smith稱，當頂尖人才都為台積電工作時，台積電即是唯一成功的晶片公司，「這家公司之所以能支付這些員工低廉的薪資，是因為他們沒有其他地方可以去。」這番言論引爆熱烈討論，有網友提出「台積電工程師在台灣年薪500萬？也太低。」另一派則駁斥，台灣台積電並非低薪「新竹500萬的生活品質，相當於矽谷年薪40萬美元」不能單看數字。
全台最大食譜網站「iCook 愛料理」的創辦人蕭上農，分享上述台積電薪資的話題，笑稱「台積電薪資新聞傳到美國，美國人感到震驚吵成一團中？」讓許多台灣網友也加入討論，粉專「科技工作講 Tech Job N Talk」便評價，「其中有一個人講的不錯，年收五百萬在台灣是平均薪資的十倍，四十萬美金在矽谷是平均薪資的五倍，還是有差啦」。
更多三立新聞網報導
赴泰搭船「看著行李落海漂走」！旅客求助 客服竟全在笑
45年「地標級老店」將熄燈 祭出3折優惠！在地不捨：小時候都來這
高雄路上驚見「豬血湯1688萬起」 眾人笑翻：賣腎只夠喝一口
中國威逼日本！外媒諷「為掩蓋3危機」：被逼入絕境的是習近平
其他人也在看
北市府開"不到3萬薪水" 議員踢爆:近53%轄下單位請嘸人
生活中心／綜合報導都2025年底了，怎麼還會有老闆，薪水開不到三萬！想當然爾徵不到人，只是沒想到，這款低薪竟是出自台北市政府！議員踢爆，北市府人材缺額不斷擴大，有多達近53%的轄下單位、機構，請不到人，動保處更是將近4成人力沒補齊。探究原因，恐怕就跟這低薪，很有關係。北市議員（國）李明賢vs.北市府人事處長王崇斌：「台北市的平均消費你知道是多少嗎，3萬4千952元，3萬4不到3萬5嘛，可是你們開出的職缺，很多是低於這個生活線的喔。」明年元旦，最低工資將上調到2萬9千5。都什麼時候了，薪水低於三萬，哪裡請得到人，但帶頭開出這薪資的，竟是台北市政府！薪水低於三萬，哪裡請得到人，但帶頭開出這薪資的，竟是台北市政府（圖／民視新聞）民眾：「感覺沒什麼發展性，約聘人員的話好像他的調薪，他也不會有調薪，如果以後要拿這個當經歷來跳槽的話，好像也沒什麼競爭力。」民眾：「你還是要算進去，比如說像有些人要租房子什麼的，那或是你要跟朋友出門，就是一些娛樂啊，吃飯聚會等等，其實2萬9（薪水）來說應該是不太夠用。」台北市政府今年十月，總員額缺口，達1萬3千多人，缺額率17.1%。比起去年同期，再上升0.9個百分點。近51%的轄下機關來看，開缺大半年，人還是補不滿。其中以動保處缺額率達36%最高。捷運局、工務局也不惶多讓，少了1/3的人力，卻要撐起100%的工作，形成負面循環，人不進來、卻不斷流失。台北市議員（國）李明賢：「你們目前在徵才的，都大概2萬9到3萬6，這些當然有些是工友，有些基層像你講的，基層的公務人員，低於說台北市的生活平均水準的話，那你現在徵才，就徵不到啊。」市府人材荒，矛頭直指薪水，真的太低！點開北市府徵才網，政風室找事務工友，起薪2萬9千220元。議員批評市府帶頭低薪，青年在首善之都，只能入不敷出。政風室找事務工友，起薪2萬9千220元（圖／民視新聞）台北市政府人事處長王崇斌：「就公務人員的部分，只有委任第一職等的，最低薪點的部分，才會低於3萬4千元，那這個部分，事實上在我們市府的用人裡面，算是非常極少的比例，只有大概0.3。」台北市長蔣萬安：「中央機關也都在台北市，會有一個磁吸的效應，我們希望先把這樣的效益降低。」喊話北市帶頭調薪、祭津貼，就盼有效留住人才，別讓蔣市府成了空殼。原文出處：北市府開「不到3萬薪水」 議員踢爆：近53%轄下單位請嘸人 更多民視新聞報導誰會披綠袍角逐台北市長？林延鳳犀利分析曝光吳怡農嗆「這麼會選大罷免怎吞敗」慘挨轟！台派教授認了：很難過北市最強黑馬登場？王世堅讚「他敢說話有能力」 蔣萬安也回應了民視影音 ・ 21 小時前
職場歧視懷孕 勞動部將公布事業單位
去年新北市一位劉姓女子因懷孕遭資遣，家庭面臨經濟壓力，最後釀成一家三口命案的悲劇。勞動部昨公布「女性懷孕友善職場安全感大調查」發現，逾五成女性感受職場對懷孕者有歧視。勞動部長洪申翰說，勞動部將擴大懷孕歧視執法，違法者將明確揭示違法態樣，並公布事業單位及負責人姓名。聯合新聞網 ・ 9 小時前
懷孕生子壓力大！逾5成女性感職場歧視 勞動部擴大檢查、公布企業名稱
新北去年發生一起人倫悲劇，劉姓女子因懷孕遭資遣，家庭面臨經濟壓力釀成兇殺案，引發各界關注孕婦及新手媽媽遭受職場歧視。勞動部今（11/27）日公布「女性懷孕友善職場安全感大調查」，有超過6成的女性擔心懷孕會影響升遷，還有逾5成的女性感受職場對懷孕者有歧視，更有近3成女性親身經歷懷孕歧視。太報 ・ 21 小時前
樹大招風？直擊咖啡殺手中國瑞幸咖啡台灣首店拉下鐵門
在中國打趴全球咖啡店龍頭星巴克（Starbucks）中國瑞幸咖啡（LuckinCoffee）傳出12月將來台插旗，首家店落腳台北市南京東路三段222號，緊鄰星巴克，引發網路激烈討論，有網友甚至示警，瑞幸咖啡強制消費者下載APP點餐，收集個資，恐陷國安疑慮。自由時報 ・ 1 天前
年底想換工作？職場倦怠殺手曝光！ 網友熱議8大職業倦怠原因你中幾項
近年來，由於職場環境變動快速、產業競爭激烈，許多人終日忙碌，難以在生活與工作間取得平衡。在這種身心超載的環境下，不少人逐漸對工作失去熱情，甚至萌生離職念頭。那麼，究竟是哪些主要原因容易引發職業倦怠呢？《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月「職業倦怠原因」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的8大職業倦怠原因有哪些。NOW健康 ・ 21 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 2 小時前
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈 「最強媒人團」曝光
登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。鏡報 ・ 2 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 7 小時前
【台股11月風雲榜】上市20大衰股出爐！綠能三雄慘登榜 達明與「最老鴻家軍」也逃不過
台股今（28）日迎來11月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，11月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），本次以子公司風電踩雷的森崴能源（6806）跌逾35%最重，領綠電三雄同步上榜。此外，過去股價一度急漲的廣達金孫機器人概念股達明（4585）、鴻家軍新兵東元（1504）同樣下挫逾2成，也慘登上跌幅榜。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
大谷「全球唯一球員卡」降落台灣！YTR當場反應曝光
娛樂中心／李明融報導美國職棒（MLB）洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平在2024年賽季，完成史無前例的「50轟50盜」紀錄，為了紀念這史詩級的紀錄，官方授權的球員卡商當年就推出「2024 Topps Shohei Ohtani 50/50紀念卡盒」，當中3張最稀有的大谷翔平1-OF-1（全球唯一）親筆簽名實物卡成為卡迷們的頭號目標，然而，其中一張竟被台灣YouTuber「拉西哥 LAC」抽到，昨（27）日上傳一支開箱影片，他的反應也曝光，卡友看到這張夢寐以求的神卡降臨台灣，直呼不可思議，預估這張價值達3000萬元新台幣。民視 ・ 5 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 2 天前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 40 分鐘前
有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團
生活中心／王靖慈報導今（27）日的天氣濕冷，且受東北季風增強加上水氣變多，全台雲量增多，從桃園以北到東半部、恆春半島都有短暫雨，中南部也無法倖免地迎來陣雨。從南到北，多數地區的天氣都呈現濕冷、陰雨不斷。氣象粉專也提醒，今晚起冷空氣還會更強，甚至可能達到今年第一波「大陸冷氣團」的等級，這將是入冬以來最明顯的降溫。民視 ・ 1 天前
強冷空氣下週報到！直逼「大陸冷氣團等級」 專家：入冬腳步近了
明（28）日受東北季風影響，再加上清晨水氣仍多，清晨西半部仍有零星降雨的機會，不過週六（29）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，氣象署指出，下週一（12/1）起至下週四東北季風再增強，溫度稍降。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，預期下週二晚上開始南下的冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度，「將會是入冬以來最有感的一次降溫，冬天的腳步近了」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
59歲張清芳抗老祕訣「1運動」超親民！醫曝：降59%糖尿病風險
「東方不敗」天后張清芳即便已59歲，風采依舊不減當年。在結束15年婚姻後，她不僅重返舞台，今年還為南投埔里基督教醫院募款6億。究竟是什麼讓她在人生下半場活得如此精彩？她大方分享了維持絕佳狀態的運動與飲健康2.0 ・ 8 小時前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 1 天前