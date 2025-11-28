台積電工程師年薪500萬！美國人喊太低：大學畢業生等級

財經中心／倪譽瑋報導

台積電工程師是不易求得的工作，不少台灣人對員工福利羨慕，但美國人似乎有其他看法。近期美國經濟評論家Noah Smith專貼網友言論，對方認為10年資深台積電工程師的薪水，頂多是「FAANG新手大學畢業生」等級，Noah Smith點頭表示，台灣台積電之所以低薪，是因為「他們沒有其他地方可以去。」引爆熱烈討論，有人反駁，不能單看數字「新竹年薪500萬的生活品質，相當於矽谷年薪40萬美元」。

日前社群平台X上，有網友聲稱「台積電一名資深10年的工程師總薪水，約等於FAANG（FB、Google等五家美國科技巨頭）公司新手大學畢業生。」Noah Smith轉貼該文並評論，台積電的秘密在於，台灣是一個2400萬人口的國家「最優秀、最聰慧的人才都為這一家公司工作」。

Noah Smith稱，當頂尖人才都為台積電工作時，台積電即是唯一成功的晶片公司，「這家公司之所以能支付這些員工低廉的薪資，是因為他們沒有其他地方可以去。」這番言論引爆熱烈討論，有網友提出「台積電工程師在台灣年薪500萬？也太低。」另一派則駁斥，台灣台積電並非低薪「新竹500萬的生活品質，相當於矽谷年薪40萬美元」不能單看數字。

全台最大食譜網站「iCook 愛料理」的創辦人蕭上農，分享上述台積電薪資的話題，笑稱「台積電薪資新聞傳到美國，美國人感到震驚吵成一團中？」讓許多台灣網友也加入討論，粉專「科技工作講 Tech Job N Talk」便評價，「其中有一個人講的不錯，年收五百萬在台灣是平均薪資的十倍，四十萬美金在矽谷是平均薪資的五倍，還是有差啦」。

