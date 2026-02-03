台積電工程師是攝狼！家中浴室裝針孔偷拍、藏兒少性影像 「妻子閨密都不放過」

台積電工程師私下是偷拍色狼，連妻子閨密都不放過。（示意圖；freepik）

台積電新竹廠某鄭姓工程師，2024年因在咖啡廳廁所裝針孔偷拍被抓包，意外發現他更恐怖一面，早在2020年他就在住家裝2組針孔偷拍女性客人如廁及洗澡，至少8人受害，當中還包含妻子閨密。

偷拍色狼 竟是台積電工程師

根據判決書，鄭姓男子2024年11月16時下午，在台南某咖啡店廁所內洗手台左側裝設針孔攝影機，並以芳香盒造型偽裝，偷拍多人如廁影像得逞，後續東窗事發，店員報警後，警方前往其新竹住家拘提他到案，檢警扣得其iphone手機、2顆硬碟、無線網卡、筆電、網路磁碟機1台、電腦主機1台等，意外發現他持有更多偷拍畫面。

妻子閨密也受害 硬碟全是兒少性影像

原來早在2020年，他就安裝2組含有鏡頭、記憶卡及主機的針孔在廁所中，偷拍來訪的5名女性友人如廁、洗澡，其中有1人慘遭偷拍至少6次之多。

另外，鄭男的電腦內也被發現有大量兒少性影像，諸如身穿校服少女如廁、裸露性器官、性交等，也驚見標題斗大寫著「蘿莉」，相關事證達12項。

在咖啡店偷拍部分，鄭男與3名受害者達成調解，對方撤回告訴，因此判決不受理；不過在家中偷拍部分，儘管鄭男有意願和解，但5人全數無意與他和解，加上他至今也未能賠償5人損害或獲得諒解，最後法院依無正當理由持有兒童或少年性影像罪判處他5個月徒刑、無故攝錄他人性影像罪共4罪判處4個月，無故竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪判處4個月，合併應執行有期徒刑1年。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

