即時中心／連國程報導

台積電新竹廠一名鄭姓男工程師，自2020年起在自家浴室偷拍下多名女性洗澡、如廁等畫面，至少8人受害。直到他2024年故技重施，在台南1家咖啡廳廁所內安裝針孔攝影機，被店員發現報警之後，整起事件才曝光，許多受害者直到幾年後，接獲警方通知時才驚覺自己被偷拍了。鄭男遭台南地方法院判處1年有期徒刑、得易科罰金36萬元，全案還可上訴。

根據《自由時報》報導，鄭男已婚且育有子女，他2024年在台南某家咖啡廳內裝設芳香劑型針孔攝影機，企圖偷拍客人如廁，警方獲報後循線調查，於鄭男住家電腦發現，他早自2020年起就陸續偷拍妻子的朋友們，受害者至少8人，遍布台灣北、中、南部等地。



根據《自由時報》報導，其中一名受害者表示，在鄭男家中遭偷拍的人，都是他妻子從小學到大學的同學，她當年只不過在鄭男家中過一夜，就遭偷拍7部身體隱私影片。除此之外，警方還在鄭男的電腦發現大量未成年性影像，有受害者直呼，若不是他在台南咖啡廳企圖偷拍被逮，可能到現在大家都還被矇在鼓裡。

廣告 廣告

原文出處：快新聞／台積電工程師是「攝狼」！偷拍妻子友人、持未成年性影像仍免坐牢

更多民視新聞報導

李貞秀認了！申請放棄國籍「中國機關不受理」 竟又要內政部做這事

親中的報應？世衛組織慘了「恐將裁員25%」 兩國家撤資成為關鍵

認了放棄遭拒！李貞秀突脫口「只有中華人民共和國國籍」 畫面曝光

