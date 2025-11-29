台積電工程師薪水爆熱議！老外喊低：約等於美國大廠畢業生新人

近日外國網友熱議台積電員工的薪水，據了解，台積電員工2024年人均薪資福利為357萬元，在台灣職場中可說是相當高。然而近日美國網友卻為台積電員工薪資吵成一團，有人認為台積電資深工程師薪水，約只等於FAANG（臉書、蘋果、亞馬遜、網飛、谷歌等5家公司）新手大學畢業生的薪水。

全台最大食譜網站「iCook 愛料理」創辦人蕭上農近日在臉書上貼出一張截圖，可以看到外國人對台積電工程師的薪水展開熱議。他稱，「台積電薪資新聞傳到美國，美國人感到震驚吵成一團中」。

從截圖可以看到，經濟學者史密斯（Noah Smith）近日在社群平台X發文表示，台積電的秘密在於台灣是一個2400萬人口的國家，而最優秀、最聰明的人才都到這家公司，「由於員工別無選擇，台積電可以支付較低的薪水」。對此，他還引用一位外國網友的說法，稱台積電一位十年經驗的工程師，與FAANG大學畢業生新人的薪水差不多。

對此，網友展開熱議，「考慮到當地生活成本低三倍，台積電的薪資似乎也算合理」、「在台灣，這些薪水不算低」、「有人發現台灣的生活成本低很多嗎？」、「台灣有便宜的教育、世界級且價格合理的醫療保健、廉價的公共交通、近乎零犯罪率，生活成本只有灣區的十分之一」、「台灣的高科技公司可不是只有台積電」。

粉專「科技工作講」則在蕭上農的臉書回應，「其中有一個人講的不錯，年收五百萬在台灣是平均薪資的十倍，四十萬美金在矽谷是平均薪資的五倍，還是有差啦」。此外，還有網友提到，「薪資還是得跟當地水平比較，台積電工程師在台灣水平仍然是高薪；反過來說，美國人來台灣工作，薪水也絕對到不了美國那麼高」、「全球除了美國以外的大公司都一樣？」

另外台積電除了本薪，對員工分紅每年高達5次，其中4次依每季獲利績效發放，分別在每年2月、5月、8月與11月分發；6月股東會通過的前一年度員工分紅案，於7月發放一半，按照職等與考績而有不同額度。過去甚至有10年工程師曝光自己的分紅，整年收入達650萬，比較台、美稅收，其實並沒有外國網友說的那麼離譜。

