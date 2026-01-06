台積電工程師赴美出差 偷吃女同事下場慘了

一名台積電工程師到美國出差時偷吃同事。（示意圖／Pexels）





台積電工程師老班（化名）2024年飛往美國亞歷桑納州出差，卻在當地與同事小珠（化名）發生婚外情。老班妻子阿籬（化名）意外發現遭背叛後，心碎離婚並對老班、小珠提告。法官審理後判2人應賠償40萬元。可上訴。

出差陷不淪 東京遊露陷

判決書指出，老班2024年5月至同年8月期間，被派往亞利桑那州鳳凰城晶圓廠，卻與小珠逐漸發展出婚外情。老班結束出差返台後，於同年8月18日至24日帶妻小前往名古屋旅遊，卻被阿籬發現頻頻滑手機、神情恍惚，查看老班手機，驚見大量與小珠的親密對話：「我要勇敢的跟你說我為什麼有時沒安全感，因為你是我離婚5年後，第一個正式交往對象」、「我知道，我會努力讓妳有滿滿的安全感」、「你來時，一部份時間我們可以發生親密關係嗎？」

阿籬進一步發查看，驚覺小珠不只知道丈夫已婚，甚至主動要求老班離婚。老班與阿籬回台後，隨即在同年9月完成離婚登記；阿籬則對老班、小珠提告，求償精神撫慰金120萬元。

小三不認偷吃「是文化差異」

阿籬主張，老班與小珠共同侵害她的配偶權，造成她多年用心經營的家庭瓦解，並出現焦慮、憂鬱、失眠等身心症狀，精神痛苦甚鉅。老班與小珠都否認婚外情，老班還稱婚姻早已名存實亡，僅因未年成子女勉強維持，更指阿籬擅自解鎖手機、翻拍的行為，涉嫌侵害隱私甚至觸犯刑法，主張對話截圖不具備證據能力。

小珠則指「愛」、「交往」等字眼是文化差異導致，她進一步表示，自己在美國居住超過10年，語言與表達方式受到歐美文化影響，不應被認為是侵害配偶權。

法官一次打臉兩人

不過法官考量老班與阿籬婚姻存續期間、老班與小珠的LINE對話紀錄，以及老班離婚時間，認定老班與小珠侵害阿籬配偶權，且配偶知悉對方手機密碼並非違法行為，婚外情不享有比配偶權更高層級的隱私保護，因此相關對話具證據能力。

法官也拒絕採信文化差異說法，認定小珠在美居住時間亦不足以合理解釋其行為，判決老班與小珠須連帶賠償40萬元精神慰撫金。可上訴。

