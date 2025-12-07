台積電工程師赴美生育率暴增 唐湘龍曝在台「不敢生」主因：被賴清德這話嚇壞

總統賴清德11月26日上午召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並在會後記者會表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」的準備為目標，加速侵略台灣的軍事整備，持續升高在台灣周邊的演習及灰帶侵擾，企圖「以武逼統」、「以武逼降」，併吞台灣。對此，資深媒體人唐湘龍於網路節目《風向龍鳳配》表示，年輕人聽到會有甚麼感受？2026年、2027年，台灣的生育率會多高？

唐湘龍表示，台灣的生育率已經持續創新低，年輕人用各種理由不生孩子，在賴清德這番言論後，年輕人會不會增產報國，大家就慢慢看，但年輕人真的不會生孩子嗎？2年前開始，台積電開始投資美國亞歷桑那州廠，台灣人出現移居鳳凰城現象，需多人攜家帶眷、興高彩烈地去，工程師連眷屬約3千人，在2年內，產下3百個嬰兒，出生率非常驚人。以至於鳳凰城現在最缺的產業是月子中心，月子中心產業開始往鳳凰城移動。這些工程師到美國不是也很累嗎？為甚麼到美國就像下蛋一樣？

唐湘龍認為，台灣人不是不能生，而是在哪裡生？到美國生就爭先恐後，在台灣就不生，是心理問題。台灣人人心惶惶，賴清德言論的效果，看這2年生育率就知道了。



