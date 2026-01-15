台積電已經漲很多，現在還能追嗎？法人強調「積」不可失，點名14檔台股ETF

台積電法說會報佳音，但股價也已經漲了一大段，投資人好奇現階段是否還能追價買進？法人指出，觀察美股掛牌的台積電ADR盤前股價大漲，衝破1月13日締造的336.16美元高點紀錄，反映市場對其技術領先優勢的高度信心，加上今年資本支出超乎市場預期，估計台股多頭行情有望續航，資金湧向相關類股與ETF，投資人「積」不可失。

根據CMoney統計，台股ETF「含積量」佔4成以上共計14檔，從今年以來績效來看，新光臺灣半導體30（00904）含息報酬率達12.12%最好，富邦科技（0052）漲幅8.47%居次，其他包括元大電子（0053）、元大台灣50（0050）、富邦摩台（0057）、國泰台灣科技龍頭（00881）、富邦台50（006208）及富邦公司治理（00692）等6檔，年初以來績效也漲逾7%，相較於大盤指數同期上漲6.38%，可見績優高含積量ETF含息表現亮眼。

00904經理人詹佳峯表示，台股勢如破竹，2026年開局一口氣衝上3萬點，帶動市場投資氣氛偏向樂觀，半導體族群除了權王台積電帶頭衝鋒，還有產業供不應求、缺貨題材擴及記憶體族群，包括高頻寬記憶體HBM、傳統DRAM存儲記憶體、NAND Flash快閃記憶體等，今年CES展上，科技巨頭提到未來AI將進入實體AI世界，包括自駕車、機器人等都是物理AI應用落地場域。

此外，代理AI也將如火如荼發展，背後將牽動未來極為廣大的邊緣AI等智慧裝置，例如AI PC、AI手機等，都極需要半導體關鍵零組件，包括晶片、先進製程封裝、ASIC等作為實體AI的底層基建，未來股價在實體AI時代仍大有可為，中長期投資展望持續看好。

台新投信ETF投資團隊表示，2026年全球進入實體AI時代，全球AI基建潮持續、背後仍急需仰賴台灣AI及半導體產業鏈的重量級企業，持續扮演全球AI軍火庫與火車頭，未來幾年將繼續大啖AI硬體紅利，建議投資人現階段想布局台股，宜破除指數高點魔咒，不必等市場出現明顯拉回再布局，可以考慮參與台股半導體等產業型，或者鎖定具績優表現的高含積量ETF作被動配置。

法人指出，一般投資人也能透過「定期定額」策略參與，達到2026年追成長（產業）、降風險（個股資金輪動）、防波動（地緣政治干擾），穩健掌握台股未來AI黃金投資機遇。



