台積電已「大到不能倒」，市值超越全年GDP！ 施俊吉：台灣有實力以晶片反制當武器

台積電掌握全球半導體先進製程，更是台灣經濟命脈。前行政院副院長施俊吉今（12月10日）發表演說指，「台積電市值遠超過全年國內生產毛額（GDP），這種企業大於國家的景象在全球並不常見。今年台灣一度擬以晶片出口管制作為反制南非手段，證實台灣具備把半導體作為政策工具的實力」。



12月10日，中央研究院經濟研究所與行政院主計總處舉辦「2025總體經濟計量模型研討會」。施俊吉現為中研院人社中心兼任研究員，他以《大到不能倒的台積電》為題發表演講，直言「台灣已經不是一個有台積電的國家，而是變成一個有國家的台積電」。他引述以下數據，證明這句話已非誇張。

- 台積電目前市值35.92兆元，已大幅超越台灣全年GDP（2024年25.55兆、2025年預估26.89兆）。

- 台積電占台股總市值比重從去年7月的35%，飆升至今年的43%，台股漲跌完全「看台積電臉色」。

- 台積電一年營收2.89兆，超過台灣GDP的一成。

- 台積電一年繳稅2334億，占全台營所稅超過20%，台灣有超過6%的稅收直接靠這一家公司。

- 若把美國公司排除，台積電1196億美元市值僅次於沙烏地阿美石油公司，穩居歐亞非三大洲第二。

施俊吉說：「這種『企業大於國家』的景象，在全球極少數國家出現過。17世紀的英國東印度公司之於英國、21世紀初的諾基亞（Nokia）之於芬蘭，都是前車之鑑。今天台積電對台灣的重要性，已遠遠超過當年的Nokia對芬蘭。」

施俊吉演說以西西里島島徽以西西里島島徽「三條腿的中頭女神」為喻：三條腿分別象徵台灣、AI與美國，中間的女神正是台積電。（施俊吉提供）​

對AI星雲，台積電更是「大到不能倒」



施俊吉把當前火熱的AI產業形容為一團互相纏繞的「AI星雲」，而這團星雲的每一顆星星，無論是用NVIDIA、AMD還是其他誰的晶片，全都由台積電製造。

他點出AI產業正陷入「循環融資」的危險遊戲：NVIDIA砸1000億美元投資OpenAI，OpenAI再向Oracle買3000億美元算力。超微（AMD）發行認股權證讓OpenAI可以用1美分買股票，條件是必須買夠AMD的GPU。這種「我給你錢，你買我產品」的賣方融資模式，曾在2000年網通泡沫導致朗訊科技（Lucent）慘烈倒下。



摩根大通最新模型估算，到2030年全球AI基礎建設投資將高達5兆美元。要合理化這筆天文數字投資，每年必須新增6500億美元收入，等同於全球每位iPhone用戶每月得多付35美元買AI服務。施俊吉質疑：「這可能長期維持嗎？」

他強調：AI星雲再怎麼燒錢、再怎麼缺電，晶片還是得靠台積電。因此對整個AI產業來說，台積電同樣「大到不能倒」。

12月10日，中央研究院經濟研究所與行政院主計總處舉辦「2025總體經濟計量模型研討會」，中研院人社中心兼任研究員施俊吉以《大到不能倒的台積電》為題發表演說。（王秋燕攝）

對美國：台積電既是「矽盾」，也是「目標」

演講最震撼的部分，是施俊吉直指美國對台積電的真實態度。他指出，美國國防部（戰爭部）政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）曾公開表示：「若台積電落入敵手，美軍會在敵人接手前將其摧毀」。施俊吉引述1940年邱吉爾攻擊法國艦隊的「凱比爾海戰」歷史：英國寧可炮轟盟友法國艦隊，也絕不讓武器落入納粹手中，造成1297名法國士兵死亡。

他進一步揭露美國2025年9月才驗證成功的「快速擊沉」（QUICKSINK）武器：B-2匿蹤轟炸機一次可攜帶80枚改裝JDAM精準炸彈，射程74公里，成本卻遠低於反艦飛彈。只要兩架B-2，從台灣東部外海起飛，一架負責北部、一架負責南部，就足以精準摧毀台灣島上所有台積電先進製程廠房。

施俊吉語氣沉重地說：「這絕對不是空口威脅，他們已經實際演練過了。」



台灣的終極對策：把「矽盾」變成真正的「王牌」

面對如此險峻情勢，施俊吉提出對策：

1. 對先進製程晶片課徵高額出口稅，甚至加倍課稅。「全世界誰敢不買？AI產業離不開我們，台灣不用打第三次世界大戰，就有機會控制全世界。」

2. 最極端情況，直接宣布禁運先進晶片。「只要我們敢講出口，全世界都會來談。」



​施俊吉指出，「我們必須讓台灣是一個『有台積電的國家』，而不是一個『有國家的台積電』。」他呼籲，台灣在鞏固台積電優勢的同時，必須強力推動產業多元化，降低經濟過度集中風險，否則一旦台積電出事，整個台灣將無緩衝空間。



