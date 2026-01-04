台積電市值衝全球第6「贏過Meta」 投資達人喊「送分題」：買0050不如買台積電

台積電市值衝到全球第6大。資料照片。李政龍攝



台積電（2330）股價和美國存託憑證ADR接連創下新高，台積電ADR於2日開紅盤日大漲5.7％，市值衝到1.657兆美元，躍居全球第6位。陳重銘也在臉書發文喊，台積電市值改寫自身最高紀錄，超越博通與臉書Meta市值，成為除輝達外，全球第2高市值的半導體產業公司。陳重銘也說，買0050不如直接買台積電，根本是送分題。

台積電繼在台股今年首個交易日衝上1585元新高後，在美股交易的存託憑證（ADR）在美股2026首日交易也跳漲逾5％至歷史高點，市值一舉超越博通、Meta，成為全球市值第6大公司。

台積電ADR 2日收盤大漲5.17％至319.61美元新高，同時也帶動市值達到1.657兆美元（約新台幣52兆元）。目前全球市值最高公司是輝達，其次則依序是蘋果、谷歌母公司Alphabet、微軟和亞馬遜。

對此，陳重銘表示，台積電市值全球第六，今年業績也長紅。他說自己一直提醒，台積電贏0050是送分題，還要錯過嗎？ETF 0050有61％是台積電，哪一種指數是這樣集中的？很多人會說0052，但0052報酬率也贏0050，因為持有更多的台積電。

陳重銘提到，指數為何要持有一籃子股票，就是要「分散」，看看標普五百、納斯達克、道瓊，哪一個指數是把6成放在一家公司呢？自己會繼續抱牢台積電，也拜託有大跌才能加碼，錢準備好了。不過他也要提醒，台積電只是屌打0050，但如果看個股的話，台積電並不是報酬率最高的股票。

