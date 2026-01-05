台積電市值躍全球第6！今刷新1695元天價 外資目標價上看2400元

【記者呂承哲／台北報導】外資出具最新研究報告指出，無論是輝達（NVIDIA）、AMD、雲端服務商（CSP）自研ASIC哪個領域快速擴大市場規模，背後都需仰賴台積電（2330）的晶圓代工與先進封裝能力，在AI與HPC需求推動下，台積電在2027年至2028年正迎來快速產能擴張期，先進製程與先進封裝將成為中長期成長的雙引擎，將股票評級維持在「買進」，目標價升至2400元新天價。

台積電ADR在上週五（2日）大漲5.17%、美元計價市值來到1.65兆美元，一舉超車博通、Meta，成為全球第六大市值公司。台積電週一（5日）也在市場持續看好前景下，股價早盤最高衝上1695元新天價，並帶動台股大盤衝破3萬點關卡。

外資表示，為因應AI晶片需求快速擴張，台積電正大幅加速先進製程擴產，預估2025至2028年間，5奈米以下先進製程產能將倍增，其中2027年年增幅可能高達40%至50%，為公司歷來最激進的擴產節奏。若相關產能順利消化，推估2028年可望額外挹注約1000億至1200億美元營收，成為中長期成長關鍵動能。

在製程布局上，台積電可能進一步擴建台南Fab18，並規畫全新先進製程園區Fab25，聚焦N3、N2、A16與A14世代。隨著先進製程比重持續拉升，2028年先進製程產能占整體300mm產能比重，預期將由2025年的28%提升至逾五成，產品組合明顯優化，有助推升單片晶圓ASP與整體獲利結構。

外資亦點名先進封裝為台積電另一項關鍵成長引擎。台積電正評估將多座台灣8吋舊廠轉為先進封裝用途，以支援AI與HPC晶片快速導入異質整合與Chiplet架構，帶動測試、封裝與組裝需求同步放大。由於先進封裝單位價值可達傳統8吋晶圓的5至10倍，相關布局不僅有助提升產能使用效率，也將進一步拉高整體營收含金量與產品結構。

財務面上，外資預估台積電2026年營收年增幅可達中段30%，2027年仍維持中段20%成長，EPS上看97元與120元，明顯高於市場共識。資本支出方面，2026年可望提升至450億至500億美元，2027年進一步擴大至600億至650億美元，以支撐多座Mega Fab建置。在AI與HPC需求強勁、2奈米製程於2025年下半年啟動投片帶動下，台積電正邁入結構性成長新階段，但仍需留意終端需求波動與擴產執行風險。

程對沖基金 Captain Global Fund 創辦人程正樺先前也表示，台積電 CoWoS 近年擴產速度明顯加快，2025年產能約7至8萬片，相較前年僅1萬多片、2024年約3萬多片大幅成長，今年更可望擴增至11至12萬片，幾乎倍增，顯示台積電在先進封裝上的布局相當積極。市場仍感受到供不應求，主因在於AI晶片需求預期持續上修。

對於CoWoS產能是否會如外資預期瘋狂擴產，也有半導體供應鏈透露，台積電一方面擴產，一方面也與OSAT業者合作，就是避免過度擴產發生，台積電先前也傳出正在盤點客戶的需求是否如此之大，就是要確保景氣反轉，導致供過於求的風險發生。

