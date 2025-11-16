台積電帶旺AI雲端熱潮！「這3檔」資服新秀 營收獲利雙成長

加入《Money錢》雜誌官方line＠財經資訊不漏接

隨著AI與雲端浪潮席捲，資服產業投資價值浮現。意藍、程曦與藍新3家公司分別在數據分析、數位客服與核心系統建置領域展現實力，營收與獲利表現亮眼，值得投資人關注。

台灣半導體產業在台積電（2330）領軍下快速崛起，不僅高端晶片國際矚目，也創造資訊服務產業龐大商機，不少資服公司在AI、雲端服務、資安等領域加快布局腳步。其中剛上櫃的意藍（6925），以及興櫃市場的程曦資訊（6898）、藍新資訊（6938），都是數位時代的後起新秀，發展潛力可期。

雲端與AI雙引擎驅動 意藍資訊成長性佳

意藍資訊核心技術聚焦在語意分析、搜尋引擎及商業數據處理，3大核心技術打造出多項市場領先的SaaS（軟體即服務）產品。營收主力包括2大動能，其一是國內最大社群輿情分析平台「OpView社群口碑資料庫」，專注於雲端資料分析服務。

其二是因應生成式AI趨勢崛起所發展出的「AI Search智能搜尋」產品線。由於新業務誕生，帶來新客戶穩定成長，毛利率創新高，營收結構佳，深具成長潛力，累計今（2025）年前7月營收為1億1,012萬餘元，較去年同期的9,867萬餘元成長11.61%。

AI市場迅速崛起，意藍資訊去年AI Search業務成長率即高達46%，今年雲端資料分析服務需求成長力道更強。無論金融業、資安單位、公部門或行銷領域，皆不斷有新客戶加入。

公司積極加大核心技術基礎與研發投資，並以高頻次、敏捷開發的方式，提供因應AI世代衍生而出的需求與高品質服務。

意藍資訊資本額為2億餘萬元，2024年每股盈餘2.74元，今年配息2元。每股淨值13.71元，營業毛利率80.33%，資產報酬率3.09%，股東權益報酬率3.92%，每股淨值13.71元。

搶攻數位客服商機 程曦資訊今年股利優

興櫃公司程曦資訊近年積極推動數位轉型整合服務，拓展公部門與金融產業的業務版圖，提供「委外客服」、「顧問服務」、「數位行銷」3大服務項目，滿足各產業對客服委外的需求。

公司目前資本額為2億1千6百餘萬元，2024年每股獲利8.16元，今年每股配息4.5元，配股3元，合計7.5元，股利豐厚，在興櫃市場中備受矚目。

程曦資訊長期承接經濟部、營建署等公部門客服平台，今年第1季再接獲中華郵政客服業務，正式跨入金融業資訊服務領域。憑藉多年來與公部門良好的合作關係，客戶穩定性高，年約型續約率高達9成。其中與勞動部「台灣就業通客服中心」合作已逾20年，長期服務績效與信賴度，深獲客戶肯定。

隨著AI技術逐步優化作業流程，程曦資訊透過智能化應答、知識內容生成與快速歸納應用，強化客服即時性與應答準確率，同時配合政府指定平台，開設AI數位轉型課程，擴展智能化轉型技術服務至中小企業客戶，未來將強化營運效率，期能增加營運績效。今年前7月累計營收為6億5,775萬餘元，比去年同期的6億5,370萬餘元，成長0.62%。

專精大型核心系統建置 藍新資訊客戶穩定

AI大浪潮下，藍新資訊專精於高階大型核心系統的規劃與建置，技術底藴深厚，具承接高規模與門檻的大型專案，服務對象以金融業、上市櫃公司如生技醫療、光電業、重電業、製造業、流通業等共計超過400多家大型客戶，奠定良好的業務基礎。

政府部門方面，如法務部、國防部、環境部、農業部、經濟部、疾管署、主計總處，也都是其客戶，由於服務專案毛利穩定成長，且成本控制得宜，充分發揮核心技術的價值綜效，毛利率持續成長，且已有5年以上維持獲利，平均配息率近9成，深受肯定。

藍新資訊去年營收7.12億元，每股獲利6.18元，今年每股配發5元現金股利，創近年新高。該公司今年前7月累計營收2億9,899萬餘元，比去年同期的2億6,635萬餘元，增加12.26。由於客戶穩定，且營收、獲利及股利逐漸成長，亦值得注意其投資價值。

文章出處：《Money錢》2025年10月號

