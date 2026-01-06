台積電帶頭衝！高含「積」量台股ETF十強表現一次看
[Newtalk新聞] AI、半導體產業商機利多續強，費城半導體指數上周五（2 日）大漲逾 4%，台積電ADR同步勁揚 5.17%，帶動台積電（2330）在2026 年開盤第二個交易日（5 日）盤中股價衝上 1,695 元，再創歷史新高，並推升加權指數一舉突破 30,000 點大關，兩者齊步改寫新里程碑。
根據統計，台積電占台股大盤權值比重超過 44%，單一個股貢獻大盤近 677 點，占台股昨日上漲 755 點比重超過 89%，而買不起創新天價的台積電的散戶，昨日資金流向「含積量」高的ETF，並近一步推升績效。
CMoney 統計，截至周一（2 日），台積電權重最高的ETF依序為富邦科技（0052）、富邦台50（006208）、元大台灣50（0050）、元大MSCI台灣（006203）以及富邦公司治理（00692），其中 0052 的台積電占比高達 70.1%，成為市場中含積量最高的台股ETF。
近一步看這些ETF表現，以含量最高的 0052 拔得頭籌，單日漲幅達 4.23%，擁有超過 203 萬投資人的 0050 單日也漲 3.81%，另外，006203 昨日也繳出 4% 的績效表現。
富邦科技ETF（0052）經理人洪珮甄表示，美國最新就業數據釋出正向訊號，上週初領失業救濟金人數降至19.9萬人，明顯低於市場預期，顯示勞動市場仍具韌性，有助支撐企業獲利與資本支出信心，對科技股評價形成基本面支撐。
全球資金正加速向 AI 核心技術集中。軟銀集團宣布以 410 億美元投資 OpenAI、取得約 11% 股權，象徵 AI 已由題材階段邁入「長期資本競逐」的新周期。隨著美國 CES 2026 即將登場，AI 應用、邊緣運算與機器人等主題持續升溫，市場對科技產業中長期成長動能看法趨於一致。
回到台股，加權指數穩站月線、季線之上，沿多頭軌道續創新高，反映資金回流與產業趨勢明確。供應鏈方面，AI 算力需求持續擴張，帶動先進製程與高階封裝需求升溫，市場亦關注台積電擴產與製程價格結構調整，凸顯其在全球半導體產業的關鍵定價地位。
台積電將於 1/15 日召開法說會，將是全球半導體產業的關鍵時刻。隨著 2 奈米製程於 2025 年底正式量產，台積電在 GAA 架構上確立技術領先地位。市場高度關注三大焦點：2025 Q4 財報能否延續 AI 超級循環、2026 年資本支出是否挑戰 450 億美元、及 2 奈米良率對毛利率的影響。
洪珮甄指出，在 AI 資本支出長期化趨勢下，高含「積」ETF同時掌握全球科技投資動能與台灣半導體競爭優勢。儘管指數位階偏高，但多數 AI 供應鏈與記憶體族群本益比仍處相對合理區間，投資人可透過台股科技型ETF，分批布局中長期科技成長機會。
※Newtalk提醒您：
#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
更多Newtalk新聞報導
台積電內鬼洩密案有新進展！又1工程師涉案 起訴求刑8年8月
台股飆上3萬點！財政部：以前覺得不太可能、市值破百兆是世界第8位
其他人也在看
台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？
台股今（5）日大漲755.23點，終場加權指數收在30105.04點，並創下首次衝上3萬點大關。其中台積電的貢獻指數漲點677點，占今日漲點755點的比重超過89%。相較之下，上市櫃公司合計下跌家數達到上千家，表現兩極化。對此，財經專家阮慕驊直言，台股今日大漲755點，光這5檔股票加起來就貢獻725點，其它股票是「莊孝維」？中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 60
台股飆到歷史高點！為何老手反而不敢買 答案藏在這條均線
台股從技術面觀察，大盤指數短線漲速明顯加快，今(5)日再度大漲一舉站上3萬點關卡，明顯遠離季線，市場開始浮現過熱疑慮。上週延續強勢攻勢，在新年度資金回流與法人積極卡位下，加權指數單週大漲793.79點、漲幅2.78%，收在29,349.81點，再度改寫歷史新高，成交值同步放大至6,488億元，顯示市場追價意願明顯升溫。代表中小型股的櫃買指數表現同樣不弱，單週上漲6.53點、漲幅2.41%，收在278.03點，走勢呈現高檔震盪偏多格局，隱約浮現挑戰新高的氣勢。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 11
目標價上看1030元！「這檔」卡位台積電2奈米供應鏈 擴產到位出貨動能明顯放大
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導隨著全球人工智慧（AI）基礎建設持續加速，半導體產業再度迎來新一輪成長循環，先進製程與先進封裝被視為未來數年推動特用...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
投資人嗨翻！00830暴力配息「1張9000元」 專家示警高息陷阱：要注意
近期多檔ETF陸續公布配息，繼元大台灣50（0050）及元大高股息（0056）公布配息分別為1元及0.866元後，國泰費城半導體（00830）也公告今年將配發高達9元現金股利，相當於一張股票配9000元，如此誇張的配息金額，引發不少股民、投資人熱議。不過就在眾多投資人沉浸在暴力配息的愉悅中，財經專家、不敗教主陳重銘則在臉書發文示警高息陷阱，直言已出現明顯溢價......風傳媒 ・ 15 小時前 ・ 7
驚人！台股8007億元交易量史上最大 證交稅一天可收22億元
台股今（5）日氣勢如虹，加權指數盤中大漲近千點，最高攻上30,339.32點，一舉改寫歷史新高；終場漲755.23點、收在30105.04點，成交金額達8,007.94億元，創下史上最大量。資深證券分析師呂漢威推估，今日可貢獻的證交稅金額約為19億元。Yahoo奇摩股市 ・ 21 小時前 ・ 91
化工題材行情旺！「這檔」打入台積電CoWoS供應鏈領「3檔」漲停鎖死 中華化、勝一也吃香
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（5）日台股加權指數在台積電（2330）領頭下，盤中一度飆上30,339.32點，暴漲超過980點。而受惠於盤面行情旺，再加上晶圓...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 1
外資狂喊「華邦電、力積電目標價再翻天」！台積電創天價後資金急轉彎？記憶體族群全面暴走
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在上周五（2日）以氣勢如虹之姿迎接開紅盤，加權指數終場大漲386.21點，收在29,349.81點，再度改寫歷史新高。權王台積...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
【Follow 法人】台股破3萬點！外資大砍0050逾5萬張 台積電同步小幅調節
台股今（5）日突破3萬點，收30,105點創歷史新高，成交量放大至7,897億元，法人買盤趨保守，三大法人僅買超31.85億元，外資反手賣超76.43億元。觀察外資買賣超，買超集中在高股息ETF以00919獲逾7萬張，反之外資賣超則以0050大砍5.6萬張，台積電（2330）則同步遭小幅調節逾5千張。Yahoo奇摩股市 ・ 18 小時前 ・ 17
投資人無感的3萬點？逾70％個股下跌
費城半導體指數上週五大漲4.01%，台積電（2330）美國ADR飆漲5.17%，換算成台幣台積電已攻上2000元大關，今日台積電跳空大漲，漲幅逾6%，貢獻加權指數漲點逾800點，加權指數一度狂漲近千點，一口氣衝上3萬點大關，再創歷史新高，台積電相關供應鏈股價跟著衝高，但以中小型股為主的櫃買指數卻是開自由時報 ・ 21 小時前 ・ 20
台積電美國廠利潤慘縮近8倍！專家這麼看
[NOWnews今日新聞]美國政府持續積極推動半導體產業在本土製造，並要求外企投資布局，台積電也加碼投資在美國建廠，但市場指出，台積電在美國亞利桑那廠生產晶片，毛利比台灣嚴重縮水近八倍。對此，專家分析...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 19
AI伺服器需求旺＋HBM供貨吃緊！「記憶體封測大廠」飆漲停股價連4漲 攜手友達同登量價雙增王
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（5）日終場漲755.23點，收30,105.04點，漲幅2.57%。受惠AI伺服器需求湧現，HBM供貨持續吃緊下，點火封測族...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
2026房市展望｜台中步入「退潮期」中科、雙巨蛋撐場 4大關鍵區醞釀逆襲 在地大老曝買房最深痛點...
面對2025年台灣房市承受利率高檔、央行信用管制、房屋稅2.0、新青安排擠效應以及交屋潮等多重壓力，市場呈現明顯分化與盤整，展望2026年，台中房市預測字被定為「平」，象徵市場將朝「平穩、平衡、平和」三方向調整，成為走過2025年動盪後的重要拐點。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 35
準到發毛！華爾街「神預測」去年全命中 神人再開金口再點3趨勢
回顧剛剛過去的2025年，全球投資市場上演了一場驚心動魄的財富重分配。標普500指數頂著壓力大漲17%，黃金價格更是狂飆超過60%，讓無數看空的分析師跌破眼鏡。然而，在一片混亂的預測聲浪中，仍有幾位「神準預言家」精準抓到了市場脈動。隨著步入充滿變數的2026年，這些頂尖策略師再度釋出最新的「致富指南」，面對川普關稅、聯準會降息及AI泡沫論等雜音，他們一致認為：機會依然在，但玩法變了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
OpenAI訂單傳鴻海搶下 立訊澄清
大陸精密製造代工龍頭立訊精密去年才喜獲OpenAI首款AI硬體產品訂單，近日傳出後者為降低地緣政治生產風險，讓鴻海成功截胡。對此立訊精密3日晚間緊急澄清，表示其核心業務推進有序，按計畫正常開展，不存在影響正常經營與發展的異常情況，並強調該公司全球化布局可為不同客戶提供穩定且靈活的供貨。工商時報 ・ 1 天前 ・ 3
高股息集體失寵！國家隊痛宰00878、00919等6檔...提領15.3億出逃 「這主動式ETF」失血一整週
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數上週（2025/12/29～2026/1/2）收在29349.81點，週漲793.79點、漲幅2.78%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股近...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
2026記憶體漲價第一槍！三星、海力士DRAM報價又漲70%
過去一個月以來，韓國京畿道板橋的希爾頓逸林、九樹等商務酒店已悄然成為「記憶體爭奪戰前線」：亞馬遜、Google、蘋果、戴爾等科技巨頭總部的採購負責人紛紛長租入住。鉅亨網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
【Yahoo早盤】歷史新高！台股大漲近千點飆破3萬點大關 分析師呂漢威：量能恐破兆元
美股費城半導體指數勁揚4%，激勵台股今（5）日加權指數上漲429.89點、以29,779.7點開出，在權王台積電（2330）帶頭衝鋒、股價跳空至1,695元新天價之下，盤中指數大漲近千點，最高來到30,339.32點、再寫歷史新高。資深證券分析師呂漢威表示，推估今日成交量能落在9,000億元至1兆元區間，「相當驚人」。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前 ・ 27
申購抽抽樂來囉！3910張中籤現賺10萬 全球載板巨頭啟動增資
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導為償還公司債及充實營運資金，晶圓代工大廠聯電（2303）旗下載板、PCB巨頭欣興（3037），董事會先前決議通過辦理現金增資發...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
這處置股「11天噴漲69.6%」不怕關 南亞科、力積電等5檔記憶體同列18檔注意股
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導證交所上週五（2日）公布18檔注意股。工具機廠恩德（1528）、連接器廠詮欣（6205）、連接器廠鴻碩（3092）從上週五起便打入...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
獨家／美軍押解馬杜洛！周經翔分析師曝背後盤算 台股這3大族群將開飆
美軍對委內瑞拉發動空襲，並押解馬杜洛赴美受審，表面上是對毒梟與獨裁者出手的敘事，但本質更像是一場重塑原油供給版圖的地緣賭局。這次行動確實為華府短線加分，鞏固強勢領導形象，然而在缺乏完整國會授權與國際組織背書下，也留下「合法性不足」的爭議。在全球南方與拉美左派視角中，這場行動並非單純的正義介入。而這場「重油戰爭」對台股，也將帶來新一輪跨產業的重新估價。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3