台積電帶頭衝！高含「積」量台股ETF十強表現一次看

根據統計，台積電占台股大盤權值比重超過 44%，單一個股貢獻大盤近 677 點，占台股昨日上漲 755 點比重超過 89%，而買不起創新天價的台積電的散戶，昨日資金流向「含積量」高的ETF，並近一步推升績效。 示意圖

[Newtalk新聞] AI、半導體產業商機利多續強，費城半導體指數上周五（2 日）大漲逾 4%，台積電ADR同步勁揚 5.17%，帶動台積電（2330）在2026 年開盤第二個交易日（5 日）盤中股價衝上 1,695 元，再創歷史新高，並推升加權指數一舉突破 30,000 點大關，兩者齊步改寫新里程碑。

根據統計，台積電占台股大盤權值比重超過 44%，單一個股貢獻大盤近 677 點，占台股昨日上漲 755 點比重超過 89%，而買不起創新天價的台積電的散戶，昨日資金流向「含積量」高的ETF，並近一步推升績效。

廣告 廣告

CMoney 統計，截至周一（2 日），台積電權重最高的ETF依序為富邦科技（0052）、富邦台50（006208）、元大台灣50（0050）、元大MSCI台灣（006203）以及富邦公司治理（00692），其中 0052 的台積電占比高達 70.1%，成為市場中含積量最高的台股ETF。

近一步看這些ETF表現，以含量最高的 0052 拔得頭籌，單日漲幅達 4.23%，擁有超過 203 萬投資人的 0050 單日也漲 3.81%，另外，006203 昨日也繳出 4% 的績效表現。

富邦科技ETF（0052）經理人洪珮甄表示，美國最新就業數據釋出正向訊號，上週初領失業救濟金人數降至19.9萬人，明顯低於市場預期，顯示勞動市場仍具韌性，有助支撐企業獲利與資本支出信心，對科技股評價形成基本面支撐。

全球資金正加速向 AI 核心技術集中。軟銀集團宣布以 410 億美元投資 OpenAI、取得約 11% 股權，象徵 AI 已由題材階段邁入「長期資本競逐」的新周期。隨著美國 CES 2026 即將登場，AI 應用、邊緣運算與機器人等主題持續升溫，市場對科技產業中長期成長動能看法趨於一致。

回到台股，加權指數穩站月線、季線之上，沿多頭軌道續創新高，反映資金回流與產業趨勢明確。供應鏈方面，AI 算力需求持續擴張，帶動先進製程與高階封裝需求升溫，市場亦關注台積電擴產與製程價格結構調整，凸顯其在全球半導體產業的關鍵定價地位。

台積電將於 1/15 日召開法說會，將是全球半導體產業的關鍵時刻。隨著 2 奈米製程於 2025 年底正式量產，台積電在 GAA 架構上確立技術領先地位。市場高度關注三大焦點：2025 Q4 財報能否延續 AI 超級循環、2026 年資本支出是否挑戰 450 億美元、及 2 奈米良率對毛利率的影響。

洪珮甄指出，在 AI 資本支出長期化趨勢下，高含「積」ETF同時掌握全球科技投資動能與台灣半導體競爭優勢。儘管指數位階偏高，但多數 AI 供應鏈與記憶體族群本益比仍處相對合理區間，投資人可透過台股科技型ETF，分批布局中長期科技成長機會。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台積電內鬼洩密案有新進展！又1工程師涉案 起訴求刑8年8月

台股飆上3萬點！財政部：以前覺得不太可能、市值破百兆是世界第8位