台積電帶頭衝！2026年台股2個交易日飆逾1200點 AI族群火力全開

【記者呂承哲／台北報導】繼2025年封關收在最高點，台股2026年氣勢如虹，在護國神山台積電帶動下，台股也衝破3萬點關卡再刷歷史新高，短短2個交易日就狂飆逾1200點，AI族群強勢領軍功不可沒。

綜觀台股ETF中主要AI相關ETF，2025年不僅大多繳出雙位數報酬，連配息水準也頗有看頭，月配息ETF中，以凱基台灣AI50（00952）霸氣配息，配息水準與前次配息水準相較，一舉成長66.7%，成為配息與股價同步成長的AI ETF指標之一。市場人士表示，00952最新一次配息，得以從前一月的每股配發0.03元，一舉調升到每股配發0.05元，應該與最近一次的成分股更換有關。

廣告 廣告

觀察凱基台灣AI50（00952）最近一次換股，護國神山台積電再次歸隊，受惠台積電頻創新高，ETF股價動能也續添火種。除了晶圓代工龍頭，凱基台灣AI50（00952）最近一次換股也新納入多檔AI熱門個股，包括散熱模組指標大廠奇鋐、IP大廠創意、CCL大廠台燿，而這幾檔AI熱門股近半年報酬率都有90%~142%的顯著漲幅，成為00952股價吹響漲升號角的關鍵推手。

隨著凱基台灣AI50（00952）貢獻漲幅排名前10的成分股2025年累積營收表現強勁，且多為AI相關供應鏈，在2026年AI長多行情助攻下，後續成長動能也值得期待。

凱基台灣AI50（00952）ETF研究團隊表示，挾著AI產業的威力，2026年的台股將持續由AI族群領軍；有鑑於台股不斷創高，2026年的台股波動將升高，資金輪動相較2025年將更為快速，AI應用擴散可望激勵下一波成長空間，除了聚焦龍頭大廠，具備訂單能見度的中小型AI族群，也有輪動表現機會，能完整掌握台股上中下游AI供應鏈獲利契機的ETF，將是投資人參與台股AI紅利的好選項。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

A-Lin「中正路52號」是初戀地 他成「唯一受災戶」急發聲

美股新年開紅盤！美光狂飆逾10% 台積電ADR也噴了

直擊｜蔡依林慶功被問「加場」掏真心話 坐高爾夫球車趕場！超萌模樣曝光

