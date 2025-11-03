台積電帶飛成資金寵兒 這5檔半導體「積」不可失！

財經中心／余國棟報導

受惠台積電權王股價強勢，大盤再度攀歷史新高，連帶激勵5檔台股半導體ETF股價締新猶，外資法人圈也紛紛調高台積電目標價，將帶動半導體ETF明年投資前景不看淡，股價中長期有望展開有「積」之彈。（圖／翻攝自TSMC官方YT）

晶圓代工龍頭台積電(2330)公布第三季財報，毛利率、營益率分別為59.5%、50.6%雙雙高於財測高標，同時第三季獲利季增39%創新高。根據CMoney統計，今年以來台股在美股屢創新高下攀升，受惠台積電權王股價強勢，大盤再度攀歷史新高，連帶激勵5檔台股半導體ETF股價締新猶，包括新光00904與富邦00892皆創掛牌來新高；還有群益00927、兆豐00913及中信00891等3檔。

投資人可以鎖定半導體ETF，作為中長期布局AI大趨勢升浪的科技標配首選，透過挑選績效佳的半導體ETF，更有機會享火箭配速般表現。台積電法說釋出今明兩年正面展望，亮麗的營運前景有助於高含積量台股ETF買氣回籠，尤其是高含積量ETF兼顧高配息誘因，近期更吸引不少資金進場投資，包括新光臺灣半導體30、與國泰台灣領袖50兩檔，從10月以來開始吸引市場主力大幅買超，顯示台股市場投資人仍對「高配息」情有獨鐘，若構兼具「高成長」題材，市場買氣更趨之若鶩。

2026年AI成長動能強勁，AI基建投資熱浪滾燙，除百工百業重掀AI轉型浪潮外，未來還有各國主權AI崛起，半導體需求商機龐大，將帶動台廠半導體股錢途似錦。新光臺灣半導體30(00904)ETF經理人詹佳峯表示，台積電Q3財報表現持續亮眼，由於台積電先進製程持續滿載，產能利用率將大幅提升，外資法人圈也紛紛調高台積電目標價，將帶動半導體ETF明年投資前景不看淡，股價中長期有望展開有「積」之彈。

此外，詹佳峯指出，過去台灣電子產業發展主軸以B2C消費性電子、智慧型手機為主線，隨AI時代到來、美系科技巨頭們大興AI基礎建設，彼此持續加大投資力道，類似軍備競賽關係；再演成AI永動機之類的結盟關係，代表AI基建投資熱浪滾燙，尤其台積電法說會上稱，AI需求超乎預期，除企業AI是重要成長動能外，主權AI也有即將興起趨勢，形成對AI長期結構性成長趨勢的信心已進一步強化，使台灣半導體產業前景，除先進製程晴空萬里外，也推動記憶體產業進入結構性上行周期，代表2026年全球半導體市場在AI、高階記憶體、先進製程設備及新興材料領域持續成長。

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

