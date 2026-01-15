台積電帶飛！台股明開盤有望「跳空500點」 投信副總：股市現在只剩這弱點

台積電今（15）日舉行2025年第4季法說會，財報表現亮眼，全面超出市場預期，營收更是史上首次跨越1兆大關。財經專家阮慕驊與宏利投信投資策略部副總經理鄧盛銘對此在節目《財經一路發》指出，受台積電影響，台股目前呈現強勁上漲，且背後的基本面仍然不錯，但還有一個「唯一的弱點」。

阮慕驊表示，台積電財報出來後，ADR在盤後交易就持續走高，已經上漲了超過5%，更帶動台指期夜盤再創歷史新高，最高來到31377點，正價差已經來到接近600點，「這代表明天加權指數一開盤，非常有可能直接跳空4、500點的上漲！」

鄧盛銘則對此指出，從第4季的基本面來看，本來台積電的股價就應該是比現在高，現在法說會的數字強勁，未來4年美元營收成長都是3成左右，看起來主要帶動的原因還是AI。

鄧盛銘提到，但整體來講，市場原先就預估「第1季是景氣谷底」，在2、3季往上爬，第4季回到高峰期，不過1月份目前還延續年底的聖誕老人行情，再加上年初的資產配置行情，看起來今年都還是呈現強勁。

鄧盛銘分析，背後原因可能是資金仍然寬鬆、通膨受控，所以資金行情推動基本面還是不錯，因此上漲有機可乘，「也就是說，上漲是有所本的。」

不過鄧盛銘指出，但唯一的弱點在於「美國財報季」快開始了，這次市場的期待值很高，但原本最被看好的金融股，在財報公布出來後，大銀行股全面下挫，都是因為表現不如預期，接下來的話還有滿多財報要陸續公布，所以還要再觀察。

