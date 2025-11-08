台積電年度運動會 魏哲家證實：張忠謀身體不適缺席
台積電今早（8日）舉行年度運動會，輝達執行長黃仁勳受邀出席，擔任嘉賓；但向來親自出席的創辦人、前董事長張忠謀意外未現身。董事長魏哲家致詞時親口證實：「我們的大家長、創辦人張忠謀董事長，今天身體有一點不舒服，沒有辦法跟我們一起在今天，來參加運動會」。
台積電年度運動會開始前，外界原預測可以看到黃仁勳、張忠謀、魏哲家科技3強同台，振奮3C科技業，但各家媒體一早抵達現場，發現黃仁勳的位置緊鄰魏哲家，黃仁勳旁邊是輝達高管，但沒有張忠謀的座位及來賓名牌。
魏哲家登台致詞時，主動提到今天的運動會「有一點小遺憾」。他說「我們的大家長、創辦人張忠謀董事長，今天身體有一點不舒服，沒有辦法跟我們一起在今天，來參加運動會，不過我知道，事實上他很關心各位」。
魏哲家隨後要求台積電全體團隊，向董事長（張忠謀）、Sophie（夫人張淑芬）高喊我愛你，相信董事長和Sophie都有在看轉播，這樣身體會好得更快。
隨後，在魏哲家帶領下，全台積電區隊包括魏哲家都對張忠謀、張淑芬高喊「我愛你」。
張忠謀身體欠安 未出席台積電運動會
[NOWnews今日新聞]台積電今（8）日舉行運動會，輝達執行長黃仁勳與董事長魏哲家一早就抵達現場，同框現身這個盛大的日子，不過，原外界預期創辦人張忠謀也將出席，卻未見他身影，魏哲家指出，「因張忠謀董...
張忠謀臨時缺席台積電運動會 魏哲家:身體有點不舒服
財經中心／綜合報導台積電一年一度的運動會，輝達執行長黃仁勳也應邀參加，外界本來期待，看見到AI教父與台灣半導體教父張忠謀再次同框，但張忠謀卻臨時缺席，董事長魏哲家也在台上說到，今天有一點小遺憾，因為大家長、創辦人張忠謀，身體有一點不舒服，沒辦法一起參加運動會。主持人（2024）：「創辦人、Sophie還有我們的MC團隊。」去年才牽著夫人張淑芬，出席台積電運動會，台積電創辦人張忠謀，退休後，除了疫情停辦，從未缺席這場屬於台積電的家庭日。台積電董事長張忠謀（2024.11）：「運動會那天是我一年當中最興奮的一天，但是最嚴峻的挑戰就在眼前，我們已經真正的成為兵家必爭之地。」年年發表談話，鼓舞團隊士氣，但這位精神領袖，今年意外缺席。張忠謀臨時缺席台積電運動會 魏哲家：身體有點不舒服。（圖／民視新聞）輝達執行長黃仁勳vs.記者：「（Jensen你會見張忠謀嗎？）我會聯繫他，我一直在關心張忠謀。」記者vs.台積電董事長魏哲家：「董事長，大家很關心Morris的身體狀況還好嗎？，還好還好。」面對外界關心，台積電董事長魏哲家，態度低調，僅透露，張忠謀身體有點不舒服，無法參與，與張忠謀同框破局的黃仁勳，也表示會再找時間，聯絡張忠謀。台積電創辦人張忠謀（2025.7.10）：「（今天過的如何）很好很好。」張忠謀7月94歲大壽生日宴，大咖好友齊聚，在隨扈攙扶下向媒體揮手。（圖／民視新聞資料畫面）張忠謀最近一次出現在螢光幕前，是7/10在私廚慶祝94歲大壽，包含廣達董事長林百里、富邦董事長蔡明忠，苗豐強夫婦等大咖好友，都參與慶生，只是臨時缺席台積電運動會，難免讓人關心他的健康狀況。台積電董事長張忠謀（2017.03）：「（張淑芬）她完全控制我的飲食，我是一點都不挑的啦我是菜肉...（都吃）。」事實上，張忠謀的健康，有妻子張淑芬妻親自把關，飲食上嚴格限制油炸、辣等重口味食物，也從不熬夜，規律運動，但畢竟是台灣的半導體教父，身體出現任何狀況，都會被放大關心。
台積電運動會1／張忠謀臨時缺席台積電運動會 魏哲家：有點小遺憾
台積電創辦人張忠謀今天因為身體不適，臨時缺席在新竹體育場舉行的運動會，董事長魏哲家坦言有點小遺憾，魏哲家並祝福張忠謀早日康復。
〈台積電運動會〉張忠謀身體不適未出席 魏哲家帶領員工加油打氣
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (8) 日舉辦運動會，董事長魏哲家說，創辦人張忠謀因身體不適未能出席，並帶領全場員工高喊「董事長、Sophie(張淑芬) 我愛你」，希望透過祝福的聲音，為張忠謀早日康復加油打氣。
感動！黃仁勳：30年前和台積電都是小公司 今天一起變世界驕傲
台積電今（8）日在新竹舉行年度運動會，董事長魏哲家幽默宣布要介紹今年的重量級嘉賓—「五兆男」黃仁勳，瞬間引爆全場掌聲。黃仁勳上台致詞時表示：「沒有台積電，就沒有輝達。三十年前我們都是小公司，如今一起成為世界的驕傲。」
張忠謀缺席台積電運動會 魏哲家解釋
台積電今天在新竹縣立體育場舉辦運動會，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也應邀參加，不過創辦人張忠謀卻缺席。董事長暨總裁魏哲家說，今天有一點小遺憾，「大家長、創辦人張忠謀身體有一點不舒服，沒辦法一起來參加運動會」。
現場超嗨！黃仁勳著「台積紅」亮相台積電運動會 與魏哲家同框
晶圓代工龍頭台積電今日舉辦運動會，輝達執行長黃仁勳驚喜現身，讓現場嗨翻，繼昨天在台南大吃美食後，今天再度與台積電董事長魏哲家同框。
魏哲家稱5兆男 黃仁勳致謝台積電：你們幫我蓋輝達
（中央社記者江明晏台北2025年11月8日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天現身台積電運動會，台積電(2330)董事長魏哲家以「3兆男」變成「5兆男」介紹黃仁勳，黃仁勳則對台下員工說，30年前輝達和台積電都是小公司，沒有台積電，今天沒有輝達，「你們大家幫我蓋輝達，我謝謝你」。黃仁勳7日下午搭乘專機抵達台南，前往南科台積電18廠，視察先進製程3奈米產線，快閃停留台南5小時後趕赴台北，並在今天以貴賓身分出席台積電運動會，預計在台灣停留時間一天半，這也是他今年第4度訪台。2025年台積電運動會今天上午8時30分在新竹縣立體育場登場，黃仁勳在8時10分左右與台積電董事長魏哲家一同進場，現場掀起一陣歡呼。黃仁勳在主舞台上與台積電高層交談、欣賞開場表演、運動員進場、點燃聖火等環節。魏哲家介紹黃仁勳時說，去年尊稱他「3兆男」，今年他身價又增加，變成「5兆男」。9時30分左右，黃仁勳以貴賓身分用中英文雙聲帶致詞，開頭就向台下大喊「我的台積電好朋友，你好」，並邀請呼口號「誰愛台積，我愛台積」，掀起台下員工一片歡呼，展現十足的親和力。黃仁勳表示，很高興來參加台積電的運動會，「CC（魏哲家）叫我講國語
張忠謀臨時缺席魏哲家喊遺憾 黃仁勳：沒有台積電就沒有輝達
台積電年度運動會今（8）日在新竹登場，輝達執行長黃仁勳特別出席這場盛會，與台積電董事長魏哲家齊聚現場，不過台積電創辦人張忠謀由於身體不適無法參加。黃仁勳上台致詞時感性地說，非常榮幸有機會參與這次的活動
台積電運動會送禮每人2.5萬元 全球員工同享
（中央社記者張建中、江明晏新竹2025年11月8日電）台積電(2330)今天在新竹縣立體育場舉辦運動會，董事長暨總裁魏哲家宣布，對台積電台灣與世界各地員工發放禮物，每人新台幣2.5萬元，約7.5萬人，總金額18.75億元。台積電運動會由魏哲家主持，他致詞表示，上一次運動會，他說等了26年才站上這位置，今年是第27年，是第2次，「一回生、二回熟」，以後會表現得更好一點。魏哲家說，台積電今年又創了新的紀錄，營收和獲利都創了歷史新高，是大家努力的結果。「不只今年，以後每一年都會創新高」。他利用機會感謝各位員工的努力及員工家屬的支持，沒有家屬的支持跟關懷，員工沒辦法努力工作，創造出這麼好的結果。魏哲家表示，去年為了感謝員工的努力，給各位小禮物，今年一樣給員工小禮物，不過有2個特點，第1是從去年的2萬元，加到2.5萬元。另外1個特點是，今年不但是台灣的員工，世界各地的員工也享受一樣的待遇。台積電估計人數約7.5萬人，獎金總金額約18.75億元。魏哲家說，希望秉持這樣的努力精神，再創奇蹟。
張忠謀缺席台積電運動會 魏哲家：身體不適
（中央社記者張建中、江明晏新竹2025年11月8日電）台積電(2330)今天在新竹縣立體育場舉辦運動會，董事長暨總裁魏哲家說，今天有一點小遺憾，「大家長、創辦人張忠謀身體有一點不舒服，沒辦法一起來參加運動會」。魏哲家表示，張忠謀相當關心台積電員工，但張忠謀跟夫人張淑芬沒辦法來參加運動會。魏哲家帶領員工，高喊「創辦人我愛你」、「Sophie（張淑芬英文名）我愛妳」。張忠謀2018年6月自台積電退休，2019年出席台積電運動會，2020年起，台積電因疫情連續3年停辦運動會，2023年、2024年恢復辦理運動會後，張忠謀也都應邀出席，並發表談話。今年外界原預料可以看到輝達執行長黃仁勳、張忠謀、魏哲家同台，但現場座位安排黃仁勳坐在魏哲家旁，並未預留張忠謀和張淑芬座位，引起媒體關注，魏哲家稍後證實張忠謀身體有一點不舒服，因此沒辦法參與。
台積電運動會》魏哲家加碼特別獎金 7.5萬員工普發2.5萬
護國神山台積電今（8）日舉行運動會，輝達執行長黃仁勳特別專程來台參加，台積電董事長魏哲家信心十足向員工宣告，台積電不只今年營收與獲利創新高，「每一年都會創新高」，他特別感謝同仁努力及家屬的支持，並豪氣宣布今年仍要發給基層員工一個小禮物，也就是特別獎金加碼到2.5萬元，涵蓋國內外員工，引發全場歡呼尖叫