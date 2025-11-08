台積電年度運動會 魏哲家證實：張忠謀身體不適缺席

台積電今早（8日）舉行年度運動會，輝達執行長黃仁勳受邀出席，擔任嘉賓；但向來親自出席的創辦人、前董事長張忠謀意外未現身。董事長魏哲家致詞時親口證實：「我們的大家長、創辦人張忠謀董事長，今天身體有一點不舒服，沒有辦法跟我們一起在今天，來參加運動會」。

年年出席台積電年度運動會的創辦人張忠謀，今年意外缺席。圖為張忠謀去年出席運動會情形。（資料照／中天新聞）

台積電年度運動會開始前，外界原預測可以看到黃仁勳、張忠謀、魏哲家科技3強同台，振奮3C科技業，但各家媒體一早抵達現場，發現黃仁勳的位置緊鄰魏哲家，黃仁勳旁邊是輝達高管，但沒有張忠謀的座位及來賓名牌。

魏哲家登台致詞時，主動提到今天的運動會「有一點小遺憾」。他說「我們的大家長、創辦人張忠謀董事長，今天身體有一點不舒服，沒有辦法跟我們一起在今天，來參加運動會，不過我知道，事實上他很關心各位」。

台積電年度運動會，董事長魏哲家。（中天新聞）

魏哲家隨後要求台積電全體團隊，向董事長（張忠謀）、Sophie（夫人張淑芬）高喊我愛你，相信董事長和Sophie都有在看轉播，這樣身體會好得更快。

隨後，在魏哲家帶領下，全台積電區隊包括魏哲家都對張忠謀、張淑芬高喊「我愛你」。

輝達執行長黃仁勳受邀出席台積電年度運動會。（中天新聞）

台積電年度運動會，創辦人張忠謀、夫人張淑芬意外缺席。（中天新聞）

