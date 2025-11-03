台積電年度運動會11/8登場！ 傳黃仁勳將現身致詞

台積電將於本周六（11月8日）在新竹縣立體育場舉行年度運動會，並首次邀請國際重量級客戶參與。根據媒體報導，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳有望以貴賓身份出席並致詞，成為活動焦點。台積電已於今日向媒體發出邀請函，活動流程中首次安排了貴賓致詞，但未安排創辦人張忠謀發言。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（圖/美聯社）

黃仁勳被譽為「AI教父」，這次將是他首次來台參加台積電運動會。外界推測，他除了參與活動外，還可能與台積電慈善基金會董事長張淑芬一同逛園遊會美食攤。張忠謀與夫人張淑芬已確認出席，並表示運動會是他一年中最興奮的一天。此外，台積電董事曾繁城夫婦及部分前高階主管也受邀參加，象徵「回娘家」。

台積電公關窗口對於黃仁勳的出席未予證實，僅表示相關安排仍在協調中。然而，媒體普遍認為黃仁勳的現身將為活動增添亮點，特別是他在AI領域的卓越成就，吸引了全球矚目。

