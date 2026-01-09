台積電年營收3.8兆寫史上最強！上月3350億元卻「月減2.5%」 股民驚喊慘了：不是產能爆發？

台積電今日公布12月營收，為3350.03億元，月減2.5%、年增20.4%。（本刊資料照）

晶圓代工龍頭「權王」台積電今（9日）收盤公布去年12月營收，為3350.03億元，月減2.5%、年增20.4%，雖然去年全年營收約新台幣3.8兆元，首度破3兆元，年增31.6%，創年度營收歷史新高，但股民看營收月減，哭喊「慘了」、「不是產能爆發」、「尾盤有人先偷看，直接跑喔」。

根據台積電（2330）公布12月營收報告，合併營收約為3350.03億元，較上月3436.14億元，減少了2.5%，較去年同期增加了20.4%，連續6個月營收超過3千億元。累計去年全年營收約為3兆8090.54億元，則較去年同期增加了31.6%。

廣告 廣告

如果以第四季來看，受惠客戶對AI相關需求強勁，台積電營收破兆元，達1.04兆元，季增4.8%、年增16.3%，創單季營收新高，並超越財測高標。原先公司預估第四季營收約介於9853億至1.02兆元。

營收公布之後，引發股民在社群平台熱議，並將焦點放在月減，悲觀的人紛紛表示，「慘了」、「月減，準備股價回」、「尾盤有人先偷看，直接跑喔！哭」、「不是產能爆發」、「月減，準備股價回」、「上次好像也月減」、「月月減」；也有樂觀派直指，「本來估3100億耶，遠超預期」、「台股最喜歡月減的公司，噴爆」。

台積電今年帶領大盤衝破3萬點大關，6日股價也創下1705元新天價，今日一度開低走高站上1700元，但尾盤遭灌壓下跌5元，以1680元作收。

台積電預計下週1月15日舉行法說會，採實體與線上雙軌進行，投資和法人將關注台積電2026年展望、第一季營運、資本支出、AI需求、先進製程進展、漲價等相關議題。

更多鏡週刊報導

離奇！63歲男屋外移車遭牆壁夾死 休旅打D檔引擎仍在發動

台男專削美國老人！詐數百萬美金洛杉磯落網 犯罪手法曝光

這被子太莊嚴！皮卡丘圖案竟晾出「靈堂感」 網笑翻：想跪下去的衝動